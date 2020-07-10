Android 11 все еще находится на стадии бета-тестирования, но разработчики Google уже начали отвечать на вопросы, связанные с последующими версиями популярной мобильной ОС. В частности, они уже рассказали пользователям Reddit о новых функциях, которые может получить Android 12.

Как уверяют представители софтмейкера, в компании уже не первый год работают над выпуском функции длинных скриншотов, позволяющих захватить всю страницу по вертикали, или сделать снимок большого поста в социальной сети, рассказывает androidcentral.

Главная проблема, которая встала на пути внедрения новой фишки в Android 11 состоит в том, что такой формат должен быть "понятен" любым установленным приложениям.

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Облачные бэкапы в Android 12

Кроме того, в Google разрабатывают более гибкую концепцию настроек при создании резервных копий. В частности, ведется обсуждение увеличения лимита данных для приложений, который сейчас ограничивается 25 мегабайтами, и функции контроля бэкапов при наличии нескольких устройств, работающих под одной учетной записью.

Ожидается, что одновременно с переходом на облачное хранение резервных копий разработчики "убьют" функцию копирования образов на десктопы через ADB.

"Создание резервной копии на ноутбук или настольный компьютер – это не тот сценарий использования, который мы считаем приоритетным. Инвестирование как в облачные резервные копии, так и в переход с одного устройства на другое будет полезным для большого числа пользователей. Фактически мы собираемся отказаться от резервного копирования с помощью ADB в следующих версиях Android", – заявили в компании.

Контроль приложений

Google также продолжит активно контролировать любые сторонние приложения, которые запускаются на устройстве. В частности, в Android 12 под строгий контроль попадут программы, работающие в фоновом режиме. Наконец, представители компании пообещали улучшить жестовую навигацию, а также предоставить "больше свободы" для сторонних лаунчеров.

Описанные изменения частично будут представлены уже в Android 11. Подробнее обо всех возможностях Android 12 компания расскажет только ближе к моменту релиза, который состоится в 2021 году.