Один из самых известных в мире хакеров Пейтер Затко возглавил службу безопасности в соцсети Twitter. Там он будет заниматься борьбой с дезинформацией, техническими багами и манипуляциями с платформой.

Пейтер Затко известен под псевдонимом "Мадж". После 45-60-дневного испытательного срока хакер возьмет на себя управление ключевыми функциями безопасности, передает Gadgets.ndtv.com.

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"Я не знаю, сможет ли кто-то наладить безопасность Twitter, но Пейтер Затко был бы первым в моем списке", – заявил топ-менеджер Google и бывший босс Затко в DARPA Дэн Кауфман.

Ранее, напомним, хакер руководил безопасностью в компании-единороге электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проектами в Google. Кроме того, он работал в Агентстве перспективных оборонных исследований и проектов Пентагона (DARPA) над выдачей грантов на проекты по кибербезопасности.

Проблемы с безопасностью в Twitter

Напомним, что о серьезных проблемах с безопасностью в соцсети стало известно в середине июля. Тогда хакеры взломали Twitter-аккаунты многих мировых лидеров и знаменитостей. У них на страницах появилось сообщение:

"Я с радостью удваиваю все платежи, отправленные на мой адрес BTC! Вы отправляете 1 000 долларов, я возвращаю 2 000 долларов! Делайте это только в течение следующих 30 минут".

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Всего за несколько часов мошенники уже успели "заработать" более 100 тысяч долларов. Внутреннее расследование показало, что доступ к конфиденциальной информации хакеры получили изнутри компании.