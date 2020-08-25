Российская компания Яндекс решила полностью эвакуировать свой офис в Минске. Часть сотрудников уехали в Россию, а тех, кто отказался покидать страну, эвакуировали из Минска в загородные дома.

Об этом пишет издание The Bell, ссылаясь на собственные источники. Всего в белорусском офисе Яндекса работает около 300 человек.

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Для решения этой проблемы в компании действует специальный оперштаб: он помогает с вопросами безопасности местных сотрудников, а также оказывает юридическую помощь.

Причина

На такой шаг в компании пошли после обысков силовиков, которые прошли в офисе 13 августа. Тогда в офис пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представились сотрудниками управления МВД. Такие же обыски происходили и в офисе Uber.

Как говорят источники, силовики хотели получить доступ к сервису "Такси". Но в компании заверили, что не предоставили эту информацию.

"Во время обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были", – заявили в пресс-службе Яндекс.

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Кстати, ранее о закрытии офиса в Минске заявила компания Rakuten Viber. Причиной решения стали обыски в Яндексе и Uber, а также арест двоих сотрудников Viber.