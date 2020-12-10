Крупнейший производитель контактных линз в Японии, компания Menicon, подписала контракт с Mojo Vision на разработку контактных линз с системой дополненной реальности. В первую очередь планируют подготовить технико-экономическое обоснование для оценки возможности производства нового продукта.

Mojo Vision рассказала о создании нескольких "прорывных технологий" для создания Mojo Lens. Среди таких – самый маленький в мире дисплей MicroLED, с разрешением 14K пикселей на дюйм для сверхчеткого изображения. Он встроен в центр линзы и помещается прямо перед сетчаткой. Это будут первые в мире умные контактные линзы с дополненной реальностью, пишет TweakTown.

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Что известно

Линза Mojo Lens создана на основе контактной линзы склерального типа. В ней поместят крошечные биобезопасные батареи, камеры слежения за глазами и датчики изображения.

Контактные линзы с дополненной реальностью / Фото tweaktown

Menicon является пионером в области контактных линз уже 70 лет, и мы постоянно стремимся к улучшению качества жизни пользователей контактных линз во всем мире. Mojo – инновационная компания с технологической платформой и видением будущего контактных линз, которое отвечает стремлениям Menicon. Мы считаем, что обе компании смогут объединить набор навыков и технологий, которые будут способствовать успешной разработке действительно прорывного продукта,

– заявил президент Menicon д-р Хиденари Танака.

Отмечается, что на разработку технологии, которая используется в Mojo Lens, компания выделила 159 миллионов долларов. Она все еще находится на этапе активного создания. Компания не сообщила, когда планирует вывести ее на рынок. В настоящее время ведутся переговоры с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) с целью использования этой технологии в медицинских целях.