Вслед за Европейским Союзом и Китаем тестирование цифровой валюты начнет и Япония. Однако этим займутся частные фирмы и банковские учреждения, а не государство.

Эксперимент начнут уже в следующем году, пишет usnews.

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Что известно

В следующем году более 30 крупных японских фирм начнут эксперименты по выпуску общей частной цифровой валюты для продвижения цифровизации в одной из стран мира, которые больше всего любят наличные.

Группа, состоящая из трех крупнейших банков Японии, а также брокерских и телекоммуникационных компаний, коммунальных предприятий и розничных торговцев, проведет эксперименты по выпуску цифровой валюты, которая будет использовать общую платформу расчетов.

В Японии много цифровых платформ, ни одна из которых не является достаточно большой, чтобы превзойти наличные платежи,

– сказал Хироми Ямаока, бывший руководитель Банка Японии, который возглавляет группу.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в Японии растет понимание необходимости прогресса в финансовых технологиях. В Японии безналичные платежи составляют только 20% от общей суммы расчетов. Это намного меньше, чем в Соединенных Штатах (45%) или Китае (70%). Государство пытается продвигать безналичные транзакции для повышения производительности, но без особого успеха.