Министерство обороны Японии попросило у правительства около 42 миллионов долларов для разработки лазеров на автомобильных шасси. Колесные мобильные лазерные установки необходимы для борьбы с дронами в городской застройке. Дроны могут стать грозным и дешевым оружием для террористов.

На данный момент работают над лазерными технологиями с компанией Kawasaki Heavy. Результат обещают к 2025 году, пишет AsiaNikkei.

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Что известно

В результате тендера планируют отобрать пять компаний, которые будут решать совместно две задачи: уменьшение размеров лазерных установок при одновременном повышении их мощности.

Для борьбы с дронами на море будут использовать микроволновое излучение. В городах подобную технологию решили не применять из-за высокой вероятности вывода из строя городской и бытовой электроники. От точечного удара лазером сопутствующий ущерб обещает быть минимальным. Тогда как микроволновый импульс может временно или на постоянной основе вывести электронику из строя в паре кварталов.

По словам представителя Министерства обороны Японии, ни одна из стран сегодня не имеет подвижной лазерной установки для боевого применения. Но все ведущие страны заняты ее разработкой. Прошлогодний пример успешной атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии заставляет серьезно воспринять новую угрозу.