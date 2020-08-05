Бывшего инженера корпорации Google Энтони Левандовски приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Суд признал инженера виновным в деле о краже коммерческой тайны.

Инженер занимался разработкой технологий для беспилотников, передает TechCrunch.

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Детали скандала

Энтони Левандовски работал в компании Google с 2009 по 2016 год. Там он занимался разработкой технологий для беспилотников.

Anthony Levandowski sentenced to 18 months in prison, as new $4B lawsuit against Uber is filed https://t.co/AjxYUN5UKo pic.twitter.com/gywRgHcVkP — Marina Souza Castro (@MarinaSouzaCas1) August 5, 2020

Когда он покинул компанию, то основал собственный стартап Otto, который занимался производством беспилотных грузовиков. Через некоторое время он продал идею компании Uber.

Компания Waymo (дочерняя компания Google), обвинила Uber в краже технологий. Но потом специалисты поняли, что перед увольнением Левандовски скопировал данные о беспилотниках, над которыми работала Google. Именно эту информацию он и продал Uber.

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Как наказали инженера

В результате Левандовски приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Свой срок он начнет отбывать, когда снизятся риски из-за пандемии COVID-19.

Также инженер должен уплатить штраф в размере 95 тысяч долларов, а также возместить убытки на сумму почти 757 миллионов долларов компании Waymo.