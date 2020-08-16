Исследователи выяснили, что видеоигры положительно влияют на взаимодействие геймеров с литературой и повышают их грамотность. К такому выводу пришел Национальный фонд грамотности Великобритании.

В ходе исследования ученые провели опрос среди 4 626 молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет.

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Результаты

Как показало исследование, видеоигры мотивируют молодых людей читать и развивать навыки чтения. Так, 79.4% геймеров читают тематические материалы хотя бы раз в месяц, это:

внутриигровые тексты (39.9%),

обзоры (30.5%),

книги на основе игр (21.8%).

При этом 35.3% опрошенных считают, что игры помогают им улучшить навыки чтения.

Еще одно преимущество видеоигр – они могут вдохновить молодых писателей. 62.5% опрошенных пишут материалы, посвященные видеоиграм, например игровые сценарии (27.5%), гайды для других геймеров (22.1%) и блоги (8.0%).

Исследователи также выяснили, что игры помогают бороться со стрессом. Многие из опрошенных утверждают, что используют виртуальные развлечения для борьбы со стрессом и плохими эмоциями.

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Кроме того, родители молодых геймеров (59.6%) отмечают, что общение с родными во время совместной игры в период карантина хорошо сказалось на психологическом благополучии детей.