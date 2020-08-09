Первая модель смартфона iPhone появилась в 2007 году. Сейчас эксперты решили определить, какая модель стала самой успешной со времени выпуска первого iPhone.

Абсолютный рекорд продаж среди всех поколений до сих пор удерживают модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus, передает news.mydrivers.com.

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Эта модель разошлась тиражом 222,4 миллиона устройств. Через год представили модель iPhone 6s – он разошелся тиражом чуть менее 125 миллионов экземпляров. Таким образом, общее количество отгрузок смартфонов шестой серии превысило 350 миллионов устройств.

Кто еще в рейтинге

Следующее поколение уже не так успешно – iPhone 7 и iPhone 7 Plus разошлись тиражом более 83 миллионов единиц. Модели iPhone 8 и 8 Plus с поддержкой беспроводной зарядки продали более 95 миллионов штук.

Самые популярные модели iPhone / mydrivers

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Интересно, что модель iPhone Xr, который стал самым популярным смартфоном в мире в 2018 году, продали тиражом 72,1 миллиона новым владельцам.

А вот "модель для бедных" iPhone SE оказался аутсайдером в этом рейтинге. Общий объем продаж составил 30,16 миллиона единиц.