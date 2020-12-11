Несмотря на активное развитие смартфонов, кнопочные телефоны до сих пор пользуются спросом. Поэтому компания Counterpoint Research проанализировала рынок телефонов и выбрали лидеров этого сегмента.

Как свидетельствует исследование Counterpoint Research, самыми популярными кнопочными телефонами являются модели, которые выпускает компания iTel. Этот производитель занимает 24% на рынке классических телефонов, сообщает Gizmochina.

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Кто еще в рейтинге

На второй строчке этого рейтинга – компания HMD Global, производитель выпускает телефоны Nokia. Их устройства занимают 14% доли рынка.

Тройку лидеров кнопочных телефонов замыкает компания Samsung. Их продукты занимают 10% рынка кнопочных телефонов. Также на 3 позицию эксперты поставили производителя Tecno, компания тоже имеет 10% доли рынка.

Согласно отчету Counterpoint Research, Samsung отгрузила в 3 квартале 2020 года более 7,4 миллиона моделей кнопочных телефонов.

В общем, в третьем квартале в мире было отгружено 74 миллионов кнопочных телефонов, крупнейшими рынками являются Африка и Ближний Восток.