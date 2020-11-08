На треке аэропорта Шатору под Парижем чемпион мотогонок Макс Бьяджи побил пять мировых рекордов и установил шесть новых. Все это на электрическом мотоцикле Voxan Wattman. Максимальная зарегистрированная скорость составила 408 км/ч.

Итальянский мотогонщик Массимилиано Бьяджи должен был попытаться установить мировой рекорд в заезде на электрическом мотоцикле без коляски с приводом на одно колесо этим летом на солончаке Уюни в Боливии. Впрочем, из-за пандемии гонку перенесли на 2021 год. Однако команда Бьяджи сумела организовать мероприятие на трассе аэропорта Шатору во Франции, сообщает New Atlas.

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Установленные рекорды

Первым рекордом стала средняя скорость – 366,94 км/ч – в классе "частично обтекаемых электромотоциклов массой более 300 кг" на дистанции полной мили (1,6 км) при старте с хода, побив предыдущий рекорд, установленный Mobitec EV-02A – 329 км/час. Максимальная зафиксированная скорость – 408 км/ч.

Второй рекорд Бьяджи установил на стандартной версии того же мотоцикла на таком же треке – 349,38 км/ч в среднем, максимальная скорость 372 км/час.

А потом гонщик побил еще девять рекордов:

Четверть мили, старт с хода, частично обтекаемый электромотоцикл: 394,45 км/ч.

Четверть мили, старт с хода, не обтекаемый: 357,19 км/ч.

Один километр, старт с хода, частично обтекаемый: 386,35 км/ч.

Четверть мили, стандартный старт, не обтекаемый: 126,2 км/ч.

Четверть мили, стандартный старт, частично обтекаемый: 127,3 км/ч.

Один километр, стандартный старт, не обтекаемый: 185,56 км/ч.

Один километр, стандартный старт, частично обтекаемый: 191,84 км/ч.

Одна миля, стандартный старт, не обтекаемый: 222,82 км/ч.

Одна миля, стандартный старт, частично обтекаемый: 225,01 км/ч.

Команда довольна своими достижениями, но планирует превзойти их, достигнув скорости 400 км/ч на стандартной версии мотоцикла до конца 2022 года.

Voxan Wattman

Что касается электрического мотоцикла Voxan Wattman, то он выпускается в трех версиях: стандартной, обтекаемой и частично обтекаемой. У всех есть система охлаждения двигателя на 317 кВт и аккумулятора на 15,9 кВт/ч сухим льдом. Мотор примерно в четыре раза мощнее флагманского электробайка Zero SR/F или Harley-Davidson LiveWire, а емкость батарей не отличается от современных потребительских моделей. Главное отличие в том, что Voxan Wattman расходует весь запас энергии за несколько кругов, а не часов.