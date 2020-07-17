Компания из Вермонта Beta Technologies разработала электрический самолет специально для биотехнологической лаборатории United Therapeutics, которая выращивает искусственные органы для трансплантации. Самолет Alia уже получил сертификат летной годности и успешно проходит этап испытательных полетов.

Стартап не думает выпускать самолет на широкий рынок, взамен компания решила сконцентрироваться на совместном проекте с United Therapeutics и разработала электрический самолет вертикального взлета и посадки Alia, рассказывает New Atlas.

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Дизайн Alia был вдохновлен арктической крачкой. Однако, в отличие от птицы, самолет использует четыре горизонтальных винта, а также металлические крылья и хвост внушительных размеров. Винты вертикально поднимают самолет и позволяют медленно опуститься на землю, а крылья отвечают за горизонтальный полет.

Электросамолет Alia

Технические характеристики самолета

Разработчики не раскрывают запас хода прототипа, но обещают, что коммерческая версия обеспечит перелеты на расстояние более 400 км. Максимальная взлетная грузоподъемность Alia – две тысячи семьсот двадцать два килограмма, а объем груза должен быть не более 5,7 кубических метров. Самолет также может быть использован для перевозки пассажиров – внутри может быть установлено шесть кресел, одно из которых предназначено для пилота.

Кроме United Therapeutics, Beta Technologies ведет переговоры с ВВС США, которые заказали несколько прототипов Alia для программы Agility Prime, направленной на стимулирование коммерческой разработки воздушных транспортных средств.

Кроме того, Beta планирует создать сеть станций быстрой зарядки для eVTOL-самолетов. Станции будут состоять из солнечных панелей, модулей накопления энергии и генераторов для зарядки от сети, в случае высокого спроса в час пик или перебоев в подаче электроэнергии. Там же будут расположены комнаты отдыха и спальные помещения для пилотов.