Давно уже нет никаких новостей относительно проекта Apple Car – возможного электромобиля американской компании. Но накануне известный тайваньский ресурс DigiTimes нарушил тишину: в последнем отчете сетевого издания говорится о совместной работе Apple и TSMC над "чипом", который станет сердцем системы автономного вождения перспективного автомобиля.

Издание DigiTimes утверждает, что Apple и TSMC совместно разрабатывают "чип" который будет использоваться в автономных автомобилях. Интересно, что над аналогичным решением (система HW4.0) с TSMC работает и Tesla. Оно должно быть запущено в производство в четвертом квартале 2021 года.

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Конкуренция с Tesla

Учитывая, что авто Tesla уже находится на передовых позициях в отрасли, можно думать, что HW4.0 будет способен обеспечить работу автопилота пятого уровня. Что сможет "чип" Apple – не сообщается, но можно предположить, что он не должен сильно отстать от разработки Tesla, хотя бы в плане вычислительной мощности, необходимой для работы такой сложной системы. Производить такой "чип" могут на американском заводе TSMC, в который компания намерена вложить 12 миллиардов долларов.

Партнеры Apple

Сообщается, что TSMC и Apple работают над проектом Apple Car в эксклюзивном научно-исследовательском центре, размещенном в Тайване. И активное участие в проекте принимает уже другая не менее известная компания – STMicroelectronics.

Если TSMC отвечает за разработку "чипа", то STMicroelectronics ответственная за внедрение нитрид-галлиевых интегральных схем для решений "средней и большой мощности" – преобразователей питания и зарядных устройств для автомобилей. То есть источник уверен, что в рамках Apple Car разрабатывается не только сердце системы автономного вождения, но и конкретные компоненты электромобиля.

Не последнее место в истории занимает древний партнер Apple – Hon Hai Precision Industry, более известный под брендом Foxconn. На мощностях этой компании уже много лет собираются iPhone, и не исключено, что Hon Hai будет отвечать за производство готовых устройств в рамках проекта Apple Car.

Конечно никаких дополнительных деталей и характеристик будущих автомобилей от Apple не известно. Однако уже в ближайшее время должно появиться больше информации об этом проекте.