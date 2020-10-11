В феврале 2019 года Volvo и Google выпустили электрокар Polestar 2. Автомобиль позиционировался как главный конкурент Tesla и, согласно паспортным характеристикам, должен был обеспечить запас хода на одном заряде в районе 500 километров. На практике же после экспертного тестирования все оказалось не так, как рассказывали инженеры.

По результатам испытаний EPA, на одной зарядке Polestar 2 способен проехать только 375 километров, что значительно меньше заявленных 450-500 километров, сообщает Engadget. Емкость встроенного аккумулятора электромобиля составляет 78 кВтч. При этом производитель так и не достигла основной цели – утереть нос Tesla.

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В рейтинге EPA базовая версия Tesla Model 3 значится как электрокар с дальностью хода в 402 километров. Модели же Long Range и Performance от одной зарядки способны проезжать 518 и 481 километр соответственно. Кроме Tesla, среди конкурентов Polestar 2 есть и такие модели, как Chevrolet Bolt EV с запасом хода в 416 километров и Hyundai Kona EV с автономностью в 414 километров.



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Цена Polestar 2 по сравнению с Tesla

Стоит также отметить, что стоимость Polestar 2 составляет 60 000 долларов, в то время как стартовый ценник на Tesla Model 3 только: 38 000 долларов.