Чем меньше содержание кобальта в аккумуляторе, тем выше плотность энергии и тем дешевле себестоимость. Эта информация известна давно. Вот только современные технологии пока не способны создать полностью безкобальтовую батарейку. Важный шаг на пути к этому сделала японская компания Panasonic, которая поставляет свои аккумуляторы для автомобилей Tesla.

Японский вендор сообщил об улучшении технологии производства, что привело к снижению количества дорогостоящего кобальта и повышению плотности энергии на 5% в литий-ионных элементах "2170", сообщает TechCrunch.

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Именно эти элементы используются для изготовления аккумуляторов на заводе Tesla в Спарксе, штат Невада, известном как Gigafactory 1. Panasonic сообщила, что проведет модернизацию всех тринадцати производственных линий до сентября этого года. Их общая мощность возрастет до 35 гигаватт-часов в год.

Что это значит для пользователей

На данный момент аккумуляторы "2170" используются в электромобилях Model 3 и Model Y.

Прирост автономности

Улучшение технологии производства должно соответствующим образом сказаться на автономности автомобилей, позволяя им проехать больше на одном заряде.



Электромобили Tesla Model 3 та Model Y

Сокращение использования кобальта

По словам представителя японской компании, благодаря постоянному улучшению технологии литий-ионных аккумуляторов, общее количество кобальта, используемого в цилиндрических автомобильных аккумуляторах Panasonic, составляет менее 2% от мирового спроса.

В будущем компания планирует полностью отказаться от использования данного материала, однако точные сроки пока не сообщаются. Кроме того, Panasonic обещает в ближайшие 5 лет увеличить емкость литий-ионных ячеек на 20%.