Автомобили Tesla разлетаются как горячие пирожки. Компания стала самой дорогой среди автомобильных брендов, а совсем недавно с конвейера сошла миллионная машина. Кажется, что вместе с количеством должно прийти и качество. Однако, как выясняется, по этому показателю Tesla плетется в самом хвосте, вызывая у владельцев электрокаров разочарование.

Исследование качества автомобилей J.D. Power 2020 Initial Quality Study (IQS) располагает автопроизводителей в зависимости от количества проблем, выявленных в автомобилях, сообщает jalopnik.

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Анализ происходит путем опроса покупателей на предмет того, сколько проблем проявилось в автомобиле через 90 дней с момента его приобретения.

В интернете можно найти множество историй от рассерженных владельцев электрокаров Tesla, которые рассказывают о многочисленных проблемах. Перечислить их всех просто невозможно, поскольку некачественные моменты есть практически в каждом автомобиле: в одних присутствуют проблемы с герметичностью системы охлаждения батарей, у других уже в салоне есть множество царапин, а некоторые сообщают о плохой сборке, когда в конструкции встречаются очень большие пробелы.



Рейтинг качества автомобилей J.D. Power 2020 Initial Quality Study

Реакция Tesla

Когда Tesla узнала о проведенном исследовании, руководство компании внезапно запретило JD Power собирать данные в 15 штатах. Как результат, конечная оценка включает сведения только данные из 35 штатов.

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Итог оказался просто ужасен. При среднем показателе по всем производителям, равным 166 замечаний на сотню автомобилей, электрокары Tesla разместились в самом низу рейтинга с результатом в 250 проблем.

Вместе с тем Tesla Model X ранее был присвоен высший балл за безопасность, кроме того автопилот в электрокарах Илона Маска считается одним из самых эффективных.