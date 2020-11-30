В начале года Tesla интегрировала в свои автомобили режим Sentry Mode для защиты от краж и вандализма. Недавно энтузиасты обнаружили еще одну оригинальную функцию фирменных электрокаров, связанную с системой встроенных камер – хотя она еще не представлена автопроизводителем, ее возможности уже засветились в коде новой прошивки.

Инсайдер под ником Green обнаружил в свежей версии ПО Tesla описание возможности удаленного доступа к камерам автопилота электромобиля в реальном времени через мобильное приложение.

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Как все работает

По словам энтузиаста, с потоковой передачей справится даже 4G-модем: расход трафика составит всего 30 МБ в минуту. Ожидается, что появление такой функции позволит владельцу автомобиля заранее оценить ситуацию на остановке или проверить подозрительную активность вокруг транспортного средства.

Когда опция станет доступной

Пока неизвестно, принесет ли новая версия фирменного ПО Tesla v11 возможность удаленного наблюдения за электрокаром на расстоянии – официально Tesla еще не анонсировала появления такой опции. Однако глава компании Илон Маск ранее заявлял в своем твиттере, что свежая прошивка Tesla, которая выйдет перед новогодними праздниками, будет "горячей". Не исключено, что таким образом бизнесмен намекал на появление новых возможностей электрокаров бренда.