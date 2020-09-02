В мобильном приложении Дия вскоре появится новый полезный сервис – электронная подпись. Кабинет министров принял соответствующее решение, которое позволяет ввести е-подпись в смартфоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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Поэтому создатели приложения уже работают над внедрением электронной подписи.

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Это будет краткосрочная квалифицированная электронная подпись в Дие. Услуга будет называться смарт-Дия и будет действовать до 5 минут. Е-подпись будет храниться в защищенной среде "квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг". В Минцифре говорят, что это гарантирует самый высокий уровень безопасности.

Как будет работать смарт-действие?

Если пользователю нужно будет воспользоваться е-подписью, то Дия отправит запрос в Единый государственный демографический реестр и единую информационную систему МВД. Так выполнят удаленную идентификацию пользователя.

После этого по запросу сформируют краткосрочную е-подпись. Подтвердить запрос можно будет с помощью технологии распознавания лица.

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Если срок существования подписи истечет, то надо будет снова пройти процедуру идентификации в приложении.