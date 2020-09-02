Электронная подпись в смартфоне: новая услуга в приложении Дия
В мобильном приложении Дия вскоре появится новый полезный сервис – электронная подпись. Кабинет министров принял соответствующее решение, которое позволяет ввести е-подпись в смартфоне.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
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Поэтому создатели приложения уже работают над внедрением электронной подписи.
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Это будет краткосрочная квалифицированная электронная подпись в Дие. Услуга будет называться смарт-Дия и будет действовать до 5 минут. Е-подпись будет храниться в защищенной среде "квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг". В Минцифре говорят, что это гарантирует самый высокий уровень безопасности.
Как будет работать смарт-действие?
Если пользователю нужно будет воспользоваться е-подписью, то Дия отправит запрос в Единый государственный демографический реестр и единую информационную систему МВД. Так выполнят удаленную идентификацию пользователя.
После этого по запросу сформируют краткосрочную е-подпись. Подтвердить запрос можно будет с помощью технологии распознавания лица.
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Если срок существования подписи истечет, то надо будет снова пройти процедуру идентификации в приложении.
Что такое электронная цифровая подпись?Это та же подпись, только в электронной форме. При чем по правовому статусу она приравнивается к собственноручной подписи или печати.
Ее получают по результатам криптографического преобразования и могут добавлять в другие данные или документы. В частности, с помощью ЭЦП можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и тому подобное.