Кабинет министров одобрил постановление об электронном свидетельстве рождения ребенка. Ранее документ принимали лишь в бумажном варианте, вскоре электронная версия появится в приложении "Дия".

23 октября Кабмин одобрил постановление, согласно которому внедряется цифровое свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства цифровой трансформации.

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Электронное свидетельство о рождении ребенка будет иметь одинаковую юридическую силу, как и бумажная версия. Е-документ будет доступен у обоих родителей в мобильном приложении Дия. Кроме свидетельства будет отображаться также актуальная прописка ребенка.

Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления достоверности электронного свидетельства. Это позволит передавать цифровое свидетельство для нотариусов, медицинских и образовательных услуг, банков или поездок в виде электронной копии.

Когда станет доступным

Скоро Министерство цифровой трансформации запустит бета-тестирование в мобильном приложении Дия. Поэтому, скорее всего, е-документ заработает в октябре-ноябре.

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