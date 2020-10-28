Отныне основной формой документов, которую будут создавать органы исполнительной власти, будет электронная. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Об этом на своем телеграм-канале сообщил Алексей Гончаренко.

Интересно Хакеры взломали предвыборный сайт Трампа и угрожают президенту

Что известно

В среду, 28 октября, Кабинет Министров Украины издал постановление, согласно которому основной формой документов, создаваемых органами исполнительной власти (кроме документов, содержащих информацию с ограниченным доступом) теперь является электронная.



Постановление Кабинета Министров Украины / фото Алексей Гончаренко

Правительство также приняло постановление о возможности согласовывать нормативно-правовые акты при помощи электронного документооборота.

Что это дает

В своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины отметил, что это был последний шаг к 100% отказу от бумаги в работе внутри Кабинета Министров.

Ранее во время презентации платформы Дия 2.0 Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина движется к полноценному цифровому законодательству. Среди прочего в сентябре 2021 года президент пообещал, что любые государственные органы не будут требовать от граждан бумажных документов или справок – все будет работать в цифровой форме.