Bolt запустил услугу аренды электросамокатов в Киеве еще в ноябре 2019 года. Тогда сервис работал в тестовом режиме на территории киевского инновационного парка UNIT.City. Сейчас услуга доступна по всему городу.

Как ранее писал 24 канал, ранее эта услуга была бесплатной. С 7 августа она стала платной и цена, честно говоря, немного шокирует.

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Стоимость проката

Разблокировать самокат стоит 29 гривен. Далее происходит поминутная тарификация. Каждая минута поездки стоит 4,9 гривен. При этом можно арендовать самокат на весь день – это пользователю обойдется в 600 гривен.

Как видим цена довольно кусачая. Об этом уже шутят пользователи в соцсетях.

Как воспользоваться прокатом

Сначала нужно установить приложение Bolt – его можно загрузить в магазинах Android и iOS;

Через приложение найти место аренды;

Разблокировать самокат, отсканировав QR-код (тоже с помощью приложения);

Когда вы закончили кататься, то указать о завершении поездки в приложении (цену за использование снимают после поездки).

После этого электросамокат нужно оставить в безопасном месте. Вечером работники компании будут собирать эти самокаты и ставить заряжать.



В настоящее время услуга доступна только в Киеве

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Самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Также в компании уверяют, что все самокаты будут дезинфицировать, а клиентам предлагают использовать санитайзер и одноразовые перчатки.