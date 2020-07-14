В США на 3D-принтере создали первый в мире электрический велосипед Superstrata Ion. Инновационную технологию разработала компания Arevo из Кремниевой долины.

На сайте Electrec указано, что до этого уже были электробайки, изготовленные из специального материала – углеродного волокна. И также ранее велосипеды изготавливали с помощью 3D-принтера. Однако калифорнийской компании впервые в мире удалось это объединить и создать электровелосипед из углеродного волокна и напечатать его.

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Электровелосипед весит 11 килограммов. Он может разгоняться на скорость до 25 километров в час. На нем установлена ​​батарея мощностью 350 киловатт.

Без подзарядки такой байк может проехать 56 километров.

Уникальный электровелосипед, напечатанный на 3D-принтере / Фото Superstrata.bike

Водители также в дальнейшем смогут улучшать и менять велосипед. В частности,смогут выбрать материал, из которого будут изготовлены колеса – металла или углеродного волокна.

Также электробайк представлен в двух цветах – черном и белом.

Когда начнется массовое производство электробайков

Его массовое производство начнут уже в декабре 2020 года. Стоить этот инновационный электровелосипед будет почти 4 тысячи долларов США.

На официальном сайте Superstrata указано, что отдельно можно будет приобрести колеса к электровелосипеду.

Электробайк Superstrata / Фото Electrec

Обзор электровелосипеда Superstrata: смотрите видео