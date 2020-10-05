Вскоре после утечки исходного кода Windows XP, энтузиасту удалось обнаружить ранее неизвестную особенность операционной системы. Как оказалось, Microsoft активно экспериментировала с дизайном системы, и полноэкранное меню "Пуск" ОС могло появиться еще в релизе Windows XP – но по неизвестным причинам софтмейкер отказался от реализации такого элемента интерфейса.

Изучая реестр предварительной сборки Windows XP с номером 2410, энтузиаст под ником Albacore сумел активировать полноэкранное меню "Пуск", которого не было в релизной версии операционной системы.

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При этом автор твиттер-блога отмечает, что нажатие на кнопку "Пуск" не открывает никаких дополнительных окон, а только сворачивает и разворачивает список приложений.



Вид полноэкранного меню "Пуск" в Windows XP

Отмечается, что при подготовке версии фирменной ОС с кодовым названием Neptune разработчики Microsoft сразу планировали сделать меню "Пуск" полноэкранным. С его помощью пользователь мог бы получить быстрый доступ к разделу поддержки, проводнику, почтовому приложению, браузеру и панели поиска. Однако позже на рынок вышла именно версия Windows XP с миниатюрной кнопкой, которая практически не менялась до выхода Windows 8 в 2012 году.