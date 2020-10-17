Пользователь Reddit запустил Doom на калькуляторе TI-84 Plus. При этом девайс заряжается от картофеля. Процесс запуска игры он загрузил на YouTube.

К такой выходке прибегнул пользователь под ником onesmallserving. По его словам, адаптация игры к калькулятору заняла у него шесть дней.

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Устройство питается от самодельной батареи, состоящей из 200 отварных картофелин, соединенных в единую систему. При этом в каждый кусок он воткнул гвоздь и монетку, соединив все в одну цепь.

При этом разработчик предостерегает, не повторять этот эксперимент в домашних условиях, ведь картофель быстро портится, поэтому кроме электроэнергии он еще и генерирует неприятный запах.

Doom запустили на калькуляторе: видео

Как известно, запуск Doom на странных и не предназначенных для этого устройствах, стал для геймеров чем-то вроде вида спорта.

Ранее пользователь foone запустил легендарную игру на электронном тесте на беременность, на монохромном дисплее в разрешении 128x32 пикселя.