Популярная украинская певица Jerry Heil презентовала новый клип “Блогер”. В видео певица примеряет на себя лица популярных в Украине блогеров. Это стало возможным благодаря технологии RefaceAI.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе украинского стартапа RefaceAI.

Интересно Нейросеть Disney Research реалистично заменяет лицо на видео

Как работает технология

Она базируется на работе искусственного интеллекта и машинном обучении. Система считывает основные черты лица с фото, а затем переносит на лицо певицы.

Jerry Heil "Блогер": видео

Кстати, ранее RefaceAI создали приложение Doublicat, которое помогало менять лица на гифках и видео. Сейчас приложение имеет более 9 миллионов загрузок и занимает топовую позицию в App Store.

Приложение работает только с селфи пользователей. Оно считывает основные черты лица, кодирует и переносит на видео или гифку.