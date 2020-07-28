Jerry Heil примерила в клипе лица блогеров: как работает эта технология
Популярная украинская певица Jerry Heil презентовала новый клип “Блогер”. В видео певица примеряет на себя лица популярных в Украине блогеров. Это стало возможным благодаря технологии RefaceAI.
Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе украинского стартапа RefaceAI.
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Как работает технология
Она базируется на работе искусственного интеллекта и машинном обучении. Система считывает основные черты лица с фото, а затем переносит на лицо певицы.
Jerry Heil "Блогер": видео
Кстати, ранее RefaceAI создали приложение Doublicat, которое помогало менять лица на гифках и видео. Сейчас приложение имеет более 9 миллионов загрузок и занимает топовую позицию в App Store.
Приложение работает только с селфи пользователей. Оно считывает основные черты лица, кодирует и переносит на видео или гифку.
Что известно о стартапе RefaceAI?Его основали в 2011 году, сначала он назывался NeoCortext. Сначала команда работала над текстовой семантикой с помощью машинного обучения. Позже компанию переименовали в RefaceAi. Команда начала работать над визуальным контентом. Сейчас стартап сотрудничает с бизнесами для промо продуктов, рекламных кампаний, видеоигр.