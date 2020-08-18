Epic Games, вступившая в спор с Apple из-за политики использования магазина приложений App Store, стремится организовать широкую оппозицию Apple. "Яблочники" же пригрозили 28 августа удалить учетные записи разработчиков Epic Games и заблокировать им доступ к инструментам, доступным участникам Apple Developer Program.

За последние несколько недель Epic Games обратилась к техническим руководителям ряда предприятий в надежде сформировать коалицию разработчиков, критически настроенных к деловой практике Apple, сообщает The Information.

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Коалиция против Apple

Epic Games публично поддержали в споре с Apple Павел Дуров (Telegram), Spotify и Facebook, но не известно, будут ли они принимать другие меры. The Information предусматривает, что Epic Games будет сложно договориться с компаниями о присоединении к коалиции, даже если они в частном порядке поддерживают ее цели.

Руководитель неназванной компании по производству игр рассказал, что поддерживает давление на Apple с целью снизить комиссионные платежи в App Store, но обеспокоен тем, что скоординированные усилия могут привлечь внимание антимонопольных органов.

С чего все началось

Спор Epic Games и Apple начался на прошлой неделе: Epic добавила в игру Fortnite прямые платежи, что противоречит правилам App Store. Сначала Apple удалила игру из магазина, впоследствии компания пригрозила полностью удалить аккаунт разработчиков и заблокировать им доступ к инструментам App Store.

В таком случае студия потеряет доступ к инструментам разработчика, Apple SDK и API, а также не сможет публиковать приложения в App Store. Компания потеряет возможность устанавливать сертификат на свои приложения для macOS, что значительно усложнит их установки на компьютеры Apple даже при распространении не через Mac App Store.

По словам компании, усложнится работа и инструмента для разработки игр с двигателем Unreal Engine, который выпускается Epic Games и используется в сотнях игр. Студия не сможет поддерживать программу для разработки Unreal Studio под компьютеры Apple.

После такой угрозы Apple Epic Games уже во второй раз обратилась в суд с просьбой запретить Apple делать "любые неблагоприятные воздействия" относительно нее. В заявлении Apple утверждает, что "очень хочет, чтобы компания оставалась частью Apple Developer Program, а ее приложения были доступны в магазине App Store".