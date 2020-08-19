Кто такой Юлиус Лотар Майер и почему Google выпустил новый дудл в честь известного химика
Компания Google посвятила новый дудл Юлиусу Лотару Майеру. 19 августа проходит 190 лет со дня рождения известного немецкого химика. Краткую биографию гениального ученого и его основные достижения – читайте в материале 24 канала.
Краткая биография химика Юлиуса Лотара Майера
Главным достижением Юлиуса Лотара Майера стало предложение упорядочить периодическую систему элементов. Об этом сообщает 24 канал.
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Что известно об ученом
- Родился будущий выдающийся ученый в Фареле в 1830 году в семье врача.
- Парадоксально, но из-за слабого здоровья Юлиус закончил среднюю школу только в 21 год.
- Образование Майер получил в Вюрцбургском университете. Учреждение ученый закончил в возрасте 24 лет и со званием доктора медицины.
- На этом образование Майера не завершилось: он изучал естественные науки в университетах Гайдельберга, Кенингсберга и Бреслау.
- Получил степень доктора философии.
- С 29 лет начал преподавательскую деятельность в Университете Бреслау, Лесной академии в Нойштадт-Эберсвальде, Университете Карлсруэ, в Тюбингенском университете.
- Определяющим для Майера стал 1860 год – он принял участие в Международном конгрессе химиков в Карлсруэ. Там известные ученые того времени обсуждали определение основных химических понятий.
- Именно с этого времени Майер посвятил себя физической химии.
- Умер Юлиус Лотар Мейер 11 апреля 1895 года в Тюбингене (Германия).
Юлиус Лотар Майер / Иллюстрация "Апостроф"
Майер и его идея упорядочения элементов
Первоначально идеей ученого было упорядочить элементы по степени окисления. Однако в 1864 году он мнение изменил – упорядочил их по валентности. В таблице Майера было 42 элемента. Такую версию предложил и российский химик Дмитрий Менделеев. Между учеными возник закономерный спор – кто же был первым?
В 1882 году Лондонское королевское общество решило этот конфликт – присудило две награды и Менделееву, и Майеру.