Компания Google посвятила новый дудл Юлиусу Лотару Майеру. 19 августа проходит 190 лет со дня рождения известного немецкого химика. Краткую биографию гениального ученого и его основные достижения – читайте в материале 24 канала.

Краткая биография химика Юлиуса Лотара Майера Главным достижением Юлиуса Лотара Майера стало предложение упорядочить периодическую систему элементов. Об этом сообщает 24 канал. Интересно Игра про Клару Рокмор – интерактивный дудл от Google Что известно об ученом Родился будущий выдающийся ученый в Фареле в 1830 году в семье врача.

Парадоксально, но из-за слабого здоровья Юлиус закончил среднюю школу только в 21 год.

Образование Майер получил в Вюрцбургском университете. Учреждение ученый закончил в возрасте 24 лет и со званием доктора медицины.

На этом образование Майера не завершилось: он изучал естественные науки в университетах Гайдельберга, Кенингсберга и Бреслау.

Получил степень доктора философии.

С 29 лет начал преподавательскую деятельность в Университете Бреслау, Лесной академии в Нойштадт-Эберсвальде, Университете Карлсруэ, в Тюбингенском университете.

Определяющим для Майера стал 1860 год – он принял участие в Международном конгрессе химиков в Карлсруэ . Там известные ученые того времени обсуждали определение основных химических понятий.

. Там известные ученые того времени обсуждали определение основных химических понятий. Именно с этого времени Майер посвятил себя физической химии.

Умер Юлиус Лотар Мейер 11 апреля 1895 года в Тюбингене (Германия).



Юлиус Лотар Майер / Иллюстрация "Апостроф"

Майер и его идея упорядочения элементов

Первоначально идеей ученого было упорядочить элементы по степени окисления. Однако в 1864 году он мнение изменил – упорядочил их по валентности. В таблице Майера было 42 элемента. Такую версию предложил и российский химик Дмитрий Менделеев. Между учеными возник закономерный спор – кто же был первым?

В 1882 году Лондонское королевское общество решило этот конфликт – присудило две награды и Менделееву, и Майеру.