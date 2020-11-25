В Южной Корее разработали особую беспроводную зарядку: что она может
По сообщениям корейских средств массовой информации, в университете Седжон в Южной Корее группа ученых разработала инфракрасную технологию беспроводной зарядки для смартфонов и других портативных устройств. Она работает на большом расстоянии.
Беспроводная зарядка основана на инфракрасном луче, который генерируется с помощью полупроводниковых оптических усилителей. Расстояние между излучателем и смартфоном может достигать нескольких метров. Потери энергии при этом минимальны, сообщает Mydrivers.
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Что известно
Новинка может заряжать несколько устройств одновременно, используя разные диапазоны, а ИК-излучение не создает помех. Как уверяют исследователи, технология является абсолютно безопасной для здоровья человека и животных.
Других подробностей нет, но заявлено, что новую зарядку готовятся внедрить в коммерческое использование. В ближайшем будущем на рынке могут появиться смартфоны, способные работать с ней.
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