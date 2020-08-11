Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн объявил стратегию развития в стране технологий мобильной связи следующего поколения – 6G. В течение пяти лет планируется инвестировать около 170 миллионов долларов и запустить пилотный проект в 2026 году, а в 2028-2030-х годах коммерциализировать 6G.

По расчетам правительства, со временем скорость коммерческих 6G-сетей превзойдет 5G более чем в 50 раз и достигнет 10 Тб/c. 6G также будет работать на высоте до 10 км, рассказывает Business Korea.

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Развитие 6G

Первым шагом в освоении технологий следующего поколения станет достижение скорости в телекоммуникационных сетях в 1 Тб/с, что в 5 раз быстрее, чем мобильное соединение через 5G (200 Мб/с). При этом задержка при подключении сократится до одной десятой от стандартов 5G – 0,1 мс для беспроводных услуг и 5 мс или меньше для проводных услуг.

Как только ученые и инженеры достигнут этих показателей, министерство науки и технологий Южной Кореи перейдет к развертыванию пилотного проекта. То есть это может произойти и раньше, чем в 2026 году. В дальнейшем скорость 6G должна вырасти до 10 Тб/с.

Для чего Южной Корее 6G

Правительство выбрало пять основных областей для пилотного проекта:

цифровое здравоохранение (удаленная хирургия, биометрическое шифрование с помощью технологии квантовой криптографии);

иммерсивный контент (удаленные встречи с помощью голограммы без личного присутствия в реальном времени);

беспилотные автомобили (летающие автомобили);

умные города (умный транспорт без пробок);

умные фабрики (сенсорное управление процессами в реальном времени).

О конкретных участниках программы премьер ничего не сказал, но совпадения говорят сами за себя. Сроки реализации программы и многие ее цели идентичны планам компании Samsung стать лидером в создании и развертывании сетей связи шестого поколения. Неделей ранее южнокорейская компания сообщила о том, что начала работы над 6G и планирует коммерциализацию новой технологии в период между 2028-2030 годами.

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А что другие страны

Другие страны Азии – в первую очередь Китай и Япония – также готовятся к 6G, хотя и немного отстают. В ноябре прошлого года в Китае назвали разработку 6G – главным приоритетом страны, под это уже выделены значительные ресурсы. А Япония в лице министерства внутренних дел и коммуникаций сформировала исследовательскую группу, которая должна выработать план поэтапного перехода страны на технологии 6G до 2030 года.