Часто случается, что нужно сделать полный скриншот вебстраницы в браузере с текстом и изображениями, однако стандартный способ позволяет скопировать только содержание, отраженное в пределах дисплея. Рассказываем, как сделать длинный скриншот на ПК с прокруткой в нашем материале.

Конечно можно сделать несколько скриншотов страницы и слепить их вместе в любом редакторе изображений, однако проще сразу захватить нужную область страницы или сделать длинный скриншот с прокруткой. Как это сделать с помощью сторонних программ и встроенных инструментов Chrome рассказываем в материале 24 канала.

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Как сделать длинный скриншот с прокруткой в ​​Chrome

Вообще есть три простых способа сделать длинный скриншот с прокруткой в ​​браузере Google Chrome:

стороннее приложение;

расширение для браузера;

в меню разработчика.

Первые два варианта проще, однако они предполагают манипуляции по установке стороннего приложения или расширения для Chrome в то время, как последний способ доступен благодаря предусмотренным возможностям самого браузера.

Приложения для создания скриншотов

Преимуществом установки отдельного приложения является то, что обычно такие программы намного функциональнее. С их помощью можно сделать длинный скриншот не только в браузере, но и в любой другой программе. Кроме того, некоторые программы позволяют "на ходу" редактировать изображения, подчеркивать и выделять важные места или объекты на изображении, дописывать примечания и отправлять готовый файл на почту или выгружать на сервер.

PicPick

Это надежная программа для захвата экрана и редактирования изображений. Лучше всего в PicPick – это то, что он бесплатный для личного использования и содержит некоторые интересные функции, которые вы не найдете даже в платных программах.

Что касается захвата экрана, PicPick предлагает ряд режимов захвата:

полный экран;

активное окно;

управление окном;

окно прокрутки;

область;

фиксированная область;

FreeHand.

Каждый из этих режимов подходит для различных сценариев и может помочь вам настроить скриншоты как угодно. Например, режим "Область" поможет изолировать и захватить диалоговое окно без лишних частей экрана.

Режим "Фиксированная область" поможет установить желаемую длину и ширину скриншота с точки зрения количества пикселей, что помогает сохранить одинаковый размер всех скриншотов.

И самое главное, этот режим поможет благодаря окну прокрутки захватить скриншот целой веб-страницы или документа всего несколькими щелчками мыши.

Чтобы захватить окно прокрутки нужно выполнить следующее:

Нажмите и удерживайте Ctrl + Alt вместе, затем нажмите PRTSC. Появится прямоугольное поле, выделенное красным. Несколько раз нажмите левую кнопку мыши, перетащите мышь в окне прокрутки, чтобы выбрать область. Отпустите кнопку мыши, и автопрокрутка происходить медленно. После этого все ваше окно будет захвачено всего за несколько секунд.

PicPick также имеет линейку пикселей, которую можно использовать для измерения размера изображений, отображаемых на вашем экране.

Расширение GoFullPage

Скриншот страницы сайта целиком в Chrome можно сделать с использованием расширения. Для этого в магазине приложений Chrome Store нужно установить соответствующее приложение, например GoFullPage.

После установки запустите браузер Chrome, откройте необходимую страницу сайта и на панели выберите расширение Full page simple screen capture, выберите "Скриншот всей страницы", чтобы создать скриншот с прокруткой в ​​Chrome.



Расширение сделает скриншот полной страницы, который можно загрузить на компьютер

Панель разработчика Chrome

Если устанавливать программу или расширение для браузера нет желания, можно обойтись встроенными средствами Google Chrome.

Сначала нужно перейти на страницу, скриншот которой вы хотите сохранить. Затем необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL + Shift + I для пользователей Windows и Linux, Option + Shift + I для macOS, после чего активируется панель разработчика.

На панели нужно нажать расширенное меню (три точки) и выбрать вариант размещения панели снизу.



Разместите панель разработчика внизу страницы

Теперь нажмите другую комбинацию клавиш – CTRL + Shift + P (CMD + Shift + P для Мак) и напишите "screenshot" выберите из списка "Capture full size screenshot". После чего сразу будет создан скриншот всей страницы сайта.

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Создание скриншота с прокруткой в Chrome через панель разработчика

Этот способ создания длинных скриншотов подойдет тем, кто делает их не особенно часто, но если вы собираетесь сделать много снимков, то лучше воспользоваться специальной программой или расширением.