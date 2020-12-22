Влажную уборку в автомобиле рекомендуют проводить не реже, чем раз в две недели. Потому что в салоне скапливается большое количество дорожной пыли, которая во время движения начинает активно циркулировать в воздухе.

Очистка салона может обойтись владельцу в кругленькую сумму, если проводить ее на специализированных сервисах. Однако вы легко можете обойтись и без услуг салонов. Мы расскажем о том, как самостоятельно убирать свой автомобиль, чтобы сэкономить время и деньги.

Практика показывает, что наиболее проблемные места при уборке автомобиля – это грязные коврики, окна, которые постоянно потеют, особенно зимой, и приборная панель, которая собирает пыль отовсюду. Для того чтобы избавиться от всех этих неприятных моментов, понадобится ведро, много воды, автохимия, пылесос, тряпки и щетки. Также перед началом уборки возьмите два контейнера или мешки. Первый – "Оставить в машине", и второй – "Забрать домой". Не забудьте и мешок для мусора.

Этап 1: Воспользуйтесь пылесосом.

Пылесос значительно упростит и ускорит работу. Полностью освободив салон от всех вещей – они будут мешать уборке – рассортируйте их по контейнерам или мешкам. Далее собираем пылесосом всю грязь.

К преимуществам данного типа устройств можно отнести их способность впитывать крошки и мусор из труднодоступных мест. Благодаря удобным насадкам различной толщины и формы, можно добраться до зон под креслами, в стыках между спинками и сиденьями, в карманах дверей.

Здесь необходимо остановиться подробнее, поскольку такое, казалось бы, простое действие тоже имеет свои нюансы. Не каждый пылесос подойдет для уборки автомобиля. Обычные громоздкие модели, хотя и являются самыми мощными на рынке, не подходят именно из-за своего формфактора.

Согласитесь, если вы проживаете в квартире, достаточно неудобно нести большой домашний пылесос вместе со шлангом в гараж. Если же подогнать машину к дому – вы не найдете розетки, чтобы подключить сам пылесос.

Тут пригодятся аккумуляторные модели, которые, благодаря своим относительно малым габаритам, можно легко взять с собой и в гараж, а также убрать машину прямо возле подъезда, зарядив батарею пылесоса.

Как правило, сиденья в салоне автомобиля обшиваются тканью, однако владельцам иногда приходится очищать и коврики, пластиковые панели, резину, и множество других элементов. Чем больше насадок будет у пылесоса для машины, тем лучше.

Например расмотрим одну из таких моделей – BBS81PET из серии ProAnimal* от BOSCH. Это мощный аккумуляторный пылесос, который можно использовать как дома, так и для уборки автомобиля. Его разнообразные насадки и щетки обеспечат качественную уборку любых поверхностей. У него есть гибкая насадка, специально предназначенная для щелей, электрощетки различных размеров, которые справятся даже с прилипающей шерстью домашних животных, и емкостная батарея, которой хватит на уборку всего автомобиля и даже больше.

В BBS81PET установлен контейнер для сбора пыли и мусора, который легко очистить, а его емкости хватит не на одну уборку. А специальные фильтры удержат даже мельчайшую пыль.

Этап 2: Моем поверхности

В салоне много пластиковых деталей, которые после покрытия пылью выглядят совсем некрасиво. Влажная уборка вернет им надлежащий вид. Можно использовать для этого смоченную тряпку на основе микрофибры, а можно прибегнуть к современным средствам автохимии.

Например, можно применить для чистки специальную полироль для пластика в аэрозольном баллончике. Заранее посетите магазин. Такие средства продаются везде, стоят недорого и обеспечат вам лучшую уборку, чем с обычной водой. Кроме того, они содержат различные ароматизаторы для насыщения салона автомобиля приятным ароматом.

Особое внимание уделите рулю, так как именно здесь вы постоянно касаетесь руками.

Этап 3: Моем окна

Окна автомобиля пачкаются не только снаружи, но и внутри. Происходит это вследствие конденсации влаги, что является частой проблемой именно зимой, прикосновений рук или, опять же, дорожной пыли.

Для очистки лучше использовать специальные средства в аэрозольной упаковке, которые продаются в любом супермаркете. Средства для мытья стекол не только очищают стекло, но и обезжиривают его на долгое время, что позволяет снизить запотевание. Дополнительно можно использовать специальное средство против запотевания. Его можно найти в магазинах автозапчастей.

Также уже достаточно давно появились в продаже салфетки для стекла, пропитанные очищающей жидкостью, их также можно использовать.

Этап 4: Чистим сиденья

Обивка сидений больше всего подверженная загрязнению часть автомобиля – со временем на ней могут появиться пятна от кофе, сока, грязной одежды. Прежде всего перед началом уборки не забудьте пылесосом очистить зоны между сиденьями, складки и изгибы. Часто туда забиваются мелкие крошки от еды.

Чтобы выбить из сидений пыль и при этом не испачкать опять весь салон, положите на них влажную ткань, на внутренней стороне которой и осядет пыль. Велюровые сиденья очищайте специальным средством, а затем просушите. Сиденья из кожи также требуют отдельного ухода со спецсредствами.

Обратите внимание, что наиболее эффективно удаляет пятна пенный состав. Соответствующие средства также ищите в специализированных автомагазинах.

Этап 5: Коврики

Особое внимание уделите коврикам, на которых собирается больше всего грязи. Зимой на полу накапливается соль, которую лучше удалять с помощью кипятка и слабого раствора уксуса.

Для резинового коврика вам понадобится много воды и моющее средство. Для этого можно использовать любое. Не обязательно искать специализированные.

Когда процесс уборки завершен, дайте салону полностью высохнуть. Напоследок возьмите отложенный пакет или контейнер "Оставить в машине" и разложите ваши вещи.