Для того, чтобы узнать собственный номер телефона, можно просто позвонить с одного номера на другой. Но бывают случаи, когда на счету нет денег или рядом нет того, кому можно позвонить. Однако есть универсальное решение для всех украинских операторов в этой ситуации.

Собственный номер телефона может потребоваться в любой ситуации. Его часто требуют при регистрации в интернете или для оформления дисконтных карт в магазине или аптеке. Некоторые смартфоны и лаунчеры имеют соответствующий пункт в меню телефонной книги, однако это доступно далеко не на всех моделях.

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Для того, чтобы пользователи могли легко узнавать собственный номер мобильного телефона, украинские операторы ввели универсальную услугу "Мой номер", которая поможет легко узнать собственный номер телефона быстро, всего за несколько кликов.

Как узнать собственный номер телефона

Собственный номер можно узнать благодаря специальной комбинации символов, которая позволяет вывести на экран устройства номер мобильного телефона. Для этого необходимо набрать на смартфоне *161#, а затем нажать кнопку вызова.

Данный запрос подходит для любого оператора: Vodafone, lifecell, Киевстар. После отправки запроса вы получите push сообщение с вашим номером в международном формате.



Простая комбинация позволяет узнать собственный номер телефона

Если в вашем смартфоне установлено более одной сим-карты, то для определения всех номеров необходимо будет сделать USSD-запрос с каждой карты отдельно.

"Классические" варианты узнать собственный номер

Существует несколько классических методов, которыми часто пользуются абоненты:

посмотреть номер телефона на стартовом пакете;

позвонить знакомым и узнать номер;

позвонить оператору и спросить номер.

Однако, теперь, когда вы знаете универсальную комбинацию услуги "Мой номер", это сделать гораздо проще и быстрее, чем использование любого из "классических" вариантов.

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Еще одним вариантом узнать собственный номер телефона являются приложения операторов на смартфоне. Каждый из украинских операторов имеет собственное мобильное приложение. Пользователи Киевстар могут воспользоваться приложением ""Мой Киевстар". Абонентам Vodafone доступно приложение My Vodafone. Как вы могли догадаться, lifecell также имеет собственное приложение, которое называется "Мой lifecell".

Каждое из этих приложений содержит информацию о собственном номере телефона абонента, серийном номере SIM-карты, модели телефона, тарифном плане и актуальном остатке средств на счете. Также в приложении своего оператора можно пополнить раухнок с помощью банковской карты. Как видите, использование приложения своего оператора имеет немало преимуществ, ведь кроме номера телефона там есть ряд другой полезной информации.