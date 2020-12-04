Пылесос служит верным помощником в уборке, он дает возможность быстро и качественно избавиться от пыли в комнате, сохраняя наше здоровье. Однако классические "сухие" пылесосы – не единственный способ борьбы с пылью. Моющие пылесосы, кроме того, что чистят различные поверхности и удаляют пыль в труднодоступных местах, одновременно проводят влажную уборку поверхности.

В чем разница

Принципы работы моечного и классического пылесосов кардинально отличаются, поскольку конструкция моечного пылесоса несколько иная.

"Сухой" пылесос засасывает частицы пыли, собирая мусор в мешок-пылесборник или контейнер для пыли, который задерживает основную массу пыли и песка. Недостаток таких пылесосов в том, что мельчайшие частицы пыли продолжают следовать за воздухом, который циркулирует в фильтре перед мотором, и могут снова вернуться в помещение.

В моющих пылесосах принцип действия основан на влажной уборке: моющий раствор заливается в резервуар пылесоса, далее вода подается в шланг и под сильным давлением распыляется из насадки. В процессе уборки грязная вода попадает в специальные отводные каналы, а ими – в резервуар для отработанной воды.

Таким образом, используя для уборки только чистую воду, моечный пылесос способен равномерно очистить всю поверхность возвращая ворсу ковров яркие цвета. Также моющий пылесос отлично подходит и для мытья твердых поверхностей – линолеума, паркета, плитки.

Как выбрать хороший моющий пылесос

Убедившись в преимуществах моющего пылесоса перед классическим, важно узнать основные характеристики, на которые следует обращать внимание при покупке пылесоса.

Мощность и фильтрация

Первая и одна из важнейших характеристик, на которые стоит обратить внимание, – мощность пылесоса. Чем больше будет мощность всасывания, тем лучше.

Не менее важной характеристикой пылесоса является система фильтрования. Для того, чтобы на выходе из пылесоса легкие частицы пыли не распылялись в помещении, в пылесос встроен фильтр тонкой очистки: HEPA, EPA. Такие фильтры есть и в "сухих" пылесосах. Однако наиболее эффективную степень фильтрации обеспечивают аквафильтры.

Например, моющий пылесос Воѕсһ BWD421PET 4 в 1 благодаря мощности 2100W способен справиться практически с любой задачей – сухая уборка различных поверхностей, как ковер или твердое покрытие (ламинат, паркет, плитка), мытье ковров, полов, мягкой мебели, сбор жидкости и уборки с аквафильтром.

HEPA-фильтр этого пылесоса задерживает 99,95% частиц пыли, аллергенов и бактерий. Поэтому он идеально подходит для людей, страдающих от аллергии. К тому же фильтр можно мыть, а это избавит вас от дополнительных затрат.

Удобство

Далеко не последней характеристикой пылесоса является удобство в эксплуатации. Существуют вертикальные и горизонтальные моечные пылесосы. Вертикальные модели больше по габаритам и тяжелее горизонтальных пылесосов, но в то же время они оснащены более емкими резервуарами для воды. Горизонтальные пылесосы более компактны и маневренны, отлично подходят для городских квартир. Размер пылесоса зависит от объема бака – он может варьироваться от 2,3 до 10 л.

В уже упомянутой модели BWD421PET емкость контейнера для воды составляет 5 литров – этого достаточно и для длительного уборки квартиры, поэтому воду не придется часто менять. А сам контейнер легко отсоединить и очистить после уборки.

Из-за определенных габаритов моечный пылесос оснащен особым армированным шлангом с капроновой нитью для его максимальной долговечности.

Качество уборки во многом зависит от удобства трубки и наличия различных насадок для пылесоса. Обычно пылесосы имеют в комплекте 5-7 насадок для разных видов уборки: сухой, влажной, для мытья стекол, уборка мебели и других поверхностей. Для основного вида уборки моющим пылесосом, то есть влажной уборки, прилагается насадка, пригодная и для ковровых покрытий и для твердых поверхностей, и даже для обивки мягкой мебели

Пылесос от Bosсh имеет целый комплект специальных аксессуаров для влажной и сухой уборки. Они позволяют качественно отмыть ковры и обивку, собирать жидкости и пылесосить твердый пол и мягкие поверхности одним пылесосом.

Приятной особенностью универсальной щетки пол-ковер является наличие специального отсека для улавливания мелкий вещей. То есть, если потеряли сережку или мелкие детали конструктора, во время уборки они отделятся от пыли и останутся в таком отсеке. Среди собранной пыли искать не придется! Мощная турбощетка пылесоса легко собирает шерсть, волосы и другие волокна, а специальная щетка для матрасов специально предназначена для тщательной и легкой очистки матрасов. Аксессуары и щетки легко снимаются и очищаются.

При выборе моющего пылесоса вам не нужно беспокоиться о том, что он будет более громким, чем классический вариант. Современные моечные пылесосы в этом вопросе мало отличаются от "сухих". Кроме того, шум – не самая важная характеристика пылесоса, поскольку процесс его работы непродолжителен.

Обслуживание

После каждого использования моющий пылесос необходимо разобрать и вымыть. Для удобства пользователя производители упрощают процесс разборки и уборки моющих пылесосов, грамотно компонуя все детали.

Теперь вы знаете, на что стоит обратить внимание при выборе моющего пылесоса. Самое главное, чтобы выбранное устройство было надежным, удобным и долго прослужило вам.