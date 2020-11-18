Пылесос – одна из самых необходимых вещей в хозяйстве. С его появлением традиционные швабры и веники отправились в кладовые. Возможности и ассортимент пылесосов постоянно расширяются: от обычного домашнего до промышленного – для работы в масштабах крупных предприятий.

Предлагаем рассмотреть первый вариант – пылесосы для домашнего использования. Практика показывает, что лучшее устройство для сбора пыли и мелкого мусора должно иметь следующие характеристики: очищать все – от занавесок до ковров, а еще оставлять воздух чистым и иметь приемлемую цену. Желательно также, чтобы он был компактным и легким.

Итак, какие бывают пылесосы и как выбрать тот, который вас не разочарует? Начнем с того, что пылесосы по своей конструкции условно можно разделить на:

Цилиндрические (с мешком или контейнером для пыли)

Они подходят для полноценной уборки, в том числе и влажной, легкие в управлении, имеют максимально широкий ассортимент и диапазон цен. В таких пылесосах есть вместительный мешок или контейнер для собранной пыли, а корпус с моторным блоком присоединяется к трубе с разнообразными насадками. Такие пылесосы имеют наибольшую силу всасывания, а следовательно, могут удовлетворять максимально широкие потребности в уборке.

Горизонтальные пылесосы бывают с мешком и с контейнером. Их принципиальная разница в том, что в первом случае для сбора пыли и мусора используется мешок из нескольких слоев ткани, а во втором – пластиковый контейнер.

Часто контейнерные пылесосы более шумные, однако есть и исключения. Например, контейнерная модель серии ProAnimal от BOSCH имеет уровень шума 72 дБ, тогда как пылесосы с мешком могут достигать и 90 дБ.

Кроме того, стандартные модели из-за своей универсальности имеют большее количество разнообразных функций и особенностей, насадок и модификаций. В уже упомянутых моделях ProAnimal* от BOSCH, к примеру, отмечены их возможности эффективно убирать шерсть домашних животных: благодаря оснащению турбощеткой AirTurbo Plus они лучше захватывают шерсть, которая прилипает к коврам и другим поверхностям. Такая щетка адаптируется к любым поверхностям, а затем легко очищается одним нажатием кнопки.



Подобных особенностей и узких спецификаций в таких пылесосах может быть очень много.

Вертикальные

Они подходят для несложной уборки, имеют несколько меньшие объем пылесборника и мощность всасывания. Такие модели представляют собой вертикальные моноблоки с мотором снизу или сверху. Их преимуществом является то, что благодаря более компактным размерам и, как правило, отсутствию провода – работают на аккумуляторе – эти пылесосы способны добираться до труднодоступных мест. А вот их недостаток в том, что работа таких пылесосов ограничена емкостью батареи: часто ее хватает не надолго, а зарядка может длиться от 3 до 16 часов. Однако уже сегодня на рынке представлены модели аккумуляторных пылесосов, которые имеют специальное скоростное устройство, а с ним батарея заряжается всего за 60 минут.

У некоторых вариантов от основной трубы могут отсоединяться ручные блоки. В качестве примера можно привести подобную модель от BOSCH. Она имеет отдельный ручной блок и различные сменные насадки.

Особенностью ее является то, что она имеет достаточную мощность для уборки шерсти домашних животных, чем не могут похвастаться традиционные ручные модели.

Ручные

Такие пылесосы предназначены для уборки локальных загрязнений – крошек на столе или диване, в салоне автомобиля. Имеют малый объем емкости для сбора пыли и, как правило, довольно слабые аккумуляторы. Не могут претендовать на роль основного средства для уборки, поскольку небольшая мощность, как правило, мешает им справляться с коврами.

Роботы-пиылесосы

Это достаточно компактные устройства, способные самостоятельно передвигаться по квартире, определять и объезжать препятствия и убирать несложные загрязнения. Они не могут похвастаться ни мощностью, ни большим объемом пылесборника, ни приятными ценами. Поэтому не всегда роботы-пылесосы подходят для уборки помещения как основной прибор.

Встроенные пылососы

Этот вид пылесосов в основном распространен на Западе в частных домах. Его особенностью является то, что основной корпус, который вмещает в себя и блок питания, и контейнер для сбора мусора, имеет постоянное место расположения – как правило, в подвале или гараже. К нему через стены проложены трубопроводы, имеющие выходы к каждому помещению в доме. Пользователю достаточно подключить к такому отверстию обычный шланг с насадкой, как от обычного пылесоса, и начать уборку. После завершения шланг отсоединяется и переносится в другую комнату.

Такой вид пылесосов исключает потребность постоянно носить с собой все устройство, является более экологичным, поскольку не выбрасывает обратно в комнату воздух с частичками пыли, а также может быть более мощным и вместительным, чем любые другие виды пылесосов, поскольку не должен быть портативным.

Выбирать самый лучший пылесос стоит ввиду того, какие задачи он должен выполнять. Обратите внимание на места, в которых должен будет работать пылесос, какое там покрытие, находятся ли там домашние животные. Не последнюю роль играет и формфактор устройства: его размер, эргономика, удобство управления и хранения. И, наконец, особенности его работы: мощность, экологичность, уникальные качества.