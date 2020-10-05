5 октября не стало легендарного американского инженера и бизнесмена Стива Джобса. Самый известный его проект, безусловно, это корпорация Apple. Однако, Джобс основал немало выдающихся продуктов и компаний – о них поговорим далее.

В годовщину смерти Стива Джобса 24 канал вспоминает его самые выдающиеся проекты.

К теме Культовая фигура современности: вдохновляющие цитаты Стива Джобса

Яблоко – символ компании

Стив Джобс хотел "убить" нескольких зайцев.

Во-первых, по его мнению, название организации должно было быть необычным.

Во-вторых, в телефонных справочниках ее контакты должны стоять выше конкурентов. Тогда в списке телефонов первой была компьютерная компания Atari.

В-третьих, яблоко – это история Исаака Ньютона, символ великих научных открытий.



Логотип надкушенного яблока – до сих пор актуальный логотип бренда

Не все сразу

Первый компьютер состоял только из материнской платы, не имея ни корпуса, ни клавиатуры. В феврале 1977 года президентом компании Apple выбрали Майкла Скотта. И уже весной 77-го года появился Apple Computer II, который позволял выводить и оперативно менять цветные изображения на экране, имел динамик и клавиатуру. Кроме того, компьютер дополнили блоком питания. Новый Apple был помещен в стильный пластиковый корпус, который изготовили специально для него.



Основатели Apple – Стив Джобс и Стив Возняк

Благодаря необычному дизайну компьютер очень выделялся среди других продуктов на рынке, которые были откровенно неуклюжими. Рекламное агентство Regis McKenna разработало логотип для компании, который сопровождает ее по сей день, – знаменитое надкушенное яблоко.

Первый компьютер от Apple – Macintosh

В мае 1979 года Джефф Раскин, работающий в Apple, занялся разработкой компьютера для "рядового пользователя". Так началась разработка первого Macintosh. Это имя Джефф Раскин придумал сам, оригинально обыграв фруктовый "стиль" компании.

Macintosh – сорт яблок, который очень любил Раскин. В 1983 году наконец-то появился компьютер для обычных пользователей. Первый ПК с графическим пользовательским интерфейсом получил женское имя Lisa – так звали дочь Стива Джобса.



Стив Джобс и его дочь Лиза

Но проект провалился, поскольку устройства на платформе Lisa 7/7 были слишком дорогими. Однако операционную систему Lisa можно считать ключевым этапом в технологическом развитии Apple. Она имела привычный нам оконный интерфейс и буфер обмена данными между приложениями.

Macintosh – не только сорт яблок

22-го января 1984 года появился первый Macintosh. Компания выпустила рекламный ролик, основанный на сюжете книги Джорджа Оруэлла. Ролик получил мировое признание и гран-при на Каннском фестивале.

Проверьте себя: Леонардо да Винчи современности: что вы знаете о Стиве Джобсе

С этого времени началась новая эпоха ПК. Люди изменили свои представления о работе компьютеров, познакомившись с Macintosh, и начали покупать устройства Macintosh 512K по цене 2 тысячи 495 долларов.

Визитная карточка Macintosh – удобство и простота. Учредители очень хотели, чтобы обычные пользователи могли работать на компьютере, не имея специального образования, и не вникали в сложные технические подробности устройства. Именно поэтому решили не перегружать ПК лишним.

Первый ПК от Apple – Macintosh

Еще одной причиной отказа Apple от "наворотов" в MacOS стали маломощные процессоры, которые были использованы при разработке. Однако со временем MacOS все-таки получила дополнительный функционал и не потеряла принципиальной простоты. Прогресс не стоит на месте, и владельцы персональных компьютеров стали требовать расширения функциональности устройств Apple.

Тогда разработчики воспользовались продукцией фирмы NeXT, которая выпускает операционные системы, известные как UNIX. Много сил потратили сотрудники компании для того, чтобы отказ от старого принципа работы и переход к обновленной системе прошли безболезненно для поклонников Apple.

Теперь эти вещи незаменимы

Таким образом появилась новая не менее простая и удобная MacOS X. В общем, Apple подарила миру много полезных вещей. Благодаря ее сотрудникам мы узнали что такое "мышка" и "трекпад". В 1994 году появился первый цветной фотоаппарат – "мыльница". Его придумали также Apple.



Первый фотоаппарат "мыльница" – тоже изобретение Apple

Первый цифровой фотоаппарат умел соединяться с Mac с помощью специального кабеля. Правда, он вмещал лишь 8 фотографий. В 1985 году компанию покинули Стив Джобс и Стив Возняк.

Интересно: Apple готовит гибкий смартфон: он получит самовосстанавливающийся дисплей

Pixar – детище Стива Джобса

Это произошло из-за многочисленных конфликтов с приглашенным из PepsiCo директором Джоном Скалли. Интересно, что Скалли попал в компанию по инициативе самого Джобса. Новый директор признал безумными все идеи основателей корпорации и в итоге он решил устранить Джобса от всех проектов. После ухода из фирмы Стив Джобс сначала открыл IT-компанию NeXT, а в 1986 году принял участие в образовании анимационной студии Pixar.

Первый короткометражный мультик от Pixar:

Это были мультики "История игрушек" и "Корпорация монстров". При отсутствии Стива Джобса Apple оказалась на грани банкротства из-за появления серьезного конкурента Билла Гейтса с его корпорацией Microsoft. Пальма первенства с тех пор перешла к Windows.

Успешная и процветающая Apple

В середине 90-х годов Скалли решил поглотить NeXT. Стив Джобс воспользовался ситуацией и решил вернуться в родной Apple. Эпоха так называемого возрождения Apple стартовала со дня возвращения Джобса 10-го декабря 1996 года.



В 1996 году Стив Джобс решил вернуться в компанию Apple

Ему предоставили должность временно исполняющего обязанности специалиста CEO. 6-го июня 2005 года Стив Джобс шокировал всех, заявив, что отныне все компьютеры Macintosh будут выпускаться на базе процессоров Intel. С тех пор можно запускать ОС Windows на компьютерах производства Apple. Так Джобс захватил еще один сегмент международного рынка.

Интересно Презентация Apple 2020: что анонсировала компания

В начале 2000-х годов неугомонный Стив Джобс принял решение "разбавить" производство стационарных компьютеров мобильными устройствами. И снова его идея принесла грандиозную прибыль корпорации. Причем на плеерах, планшетах и ​​смартфонах компания заработала больше, чем на продаже компьютеров.

Смотрите презентацию в то время революционного iPhone 2g:

Сложно сказать, каким бы был мир сегодня без изобретений Джобса.

Например, мы бы не увидели "Корпорацию монстров", до сих пор пользовались бы стилусом для сенсорного телефона да и не имели бы ультратонких ноутбуков. Именно поэтому вклад компании Apple действительно грандиозный.

Ведь, как сказал Стив Джобс:

Think different!