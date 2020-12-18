Свою фирменную оболочку MIUI 12 Xiaomi выпустила в апреле этого года. Новое 13-е поколение принесет пользователям больше новых функций, в частности появится новый режим взаимодействия с меню выключения, который полностью отличается от MIUI 12.

В Сети уже появился перечень смартфонов Xiaomi, которые точно получат MIUI 13, сообщает Igeekphone.

Интересно AnTuTu представила свежий рейтинг смартфонов в категории "топ за свои деньги"

Смартфоны, которые получат MIUI 13

Источник опубликовал список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 13:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro,

Mi MIX 2,

MIX 2S,

Mi 10 Ultra,

Redmi K30 5G,

K30 Supreme,

K30S Supreme,

Redmi K30 4G,

Redmi K30 Pro,

Redmi K20,

Redmi K20 Pro,

Redmi 8,

Redmi 8A,

Redmi 9A,

Redmi 7A,

Redmi K30,

Redmi 6,

Redmi 6 Pro,

Redmi 6A,

Redmi 5,

Redmi 5A,

Redmi 4,

Redmi Note 8,

Redmi Note 8 Pro,

Redmi Note 6 Pro,

Redmi Note 5,

Redmi Note 5 Pro,

Redmi note 4.

Что нового в MIUI 13

Изменения коснутся режима взаимодействия с меню выключения. После длительного нажатия кнопки питания на этот раз в правой части экрана появится полоска. Пользователь может провести пальцем вверх и вниз, чтобы выбрать перезагрузку или выключение.

В отличие от традиционных "выбери и нажми", меню выключения MIUI 13 имеет скользящую конструкцию.

Также оболочка MIUI 13 принесет улучшения относительно камеры, умного дома, времени работы без подзарядки и тому подобное. Кроме того, должны улучшить защиту и безопасность данных.