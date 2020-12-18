Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 13: список
Свою фирменную оболочку MIUI 12 Xiaomi выпустила в апреле этого года. Новое 13-е поколение принесет пользователям больше новых функций, в частности появится новый режим взаимодействия с меню выключения, который полностью отличается от MIUI 12.
В Сети уже появился перечень смартфонов Xiaomi, которые точно получат MIUI 13, сообщает Igeekphone.
Интересно AnTuTu представила свежий рейтинг смартфонов в категории "топ за свои деньги"
Смартфоны, которые получат MIUI 13
Источник опубликовал список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 13:
- Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro,
- Mi MIX 2,
- MIX 2S,
- Mi 10 Ultra,
- Redmi K30 5G,
- K30 Supreme,
- K30S Supreme,
- Redmi K30 4G,
- Redmi K30 Pro,
- Redmi K20,
- Redmi K20 Pro,
- Redmi 8,
- Redmi 8A,
- Redmi 9A,
- Redmi 7A,
- Redmi K30,
- Redmi 6,
- Redmi 6 Pro,
- Redmi 6A,
- Redmi 5,
- Redmi 5A,
- Redmi 4,
- Redmi Note 8,
- Redmi Note 8 Pro,
- Redmi Note 6 Pro,
- Redmi Note 5,
- Redmi Note 5 Pro,
- Redmi note 4.
Что нового в MIUI 13
Изменения коснутся режима взаимодействия с меню выключения. После длительного нажатия кнопки питания на этот раз в правой части экрана появится полоска. Пользователь может провести пальцем вверх и вниз, чтобы выбрать перезагрузку или выключение.
В отличие от традиционных "выбери и нажми", меню выключения MIUI 13 имеет скользящую конструкцию.
Также оболочка MIUI 13 принесет улучшения относительно камеры, умного дома, времени работы без подзарядки и тому подобное. Кроме того, должны улучшить защиту и безопасность данных.
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