Какие соцсети самые популярные в отдельных областях Украины – интересная инфографика
Мобильный оператор Vodafone опубликовал интересный рейтинг использования соцсетей и мессенджеров в отдельных областях Украины. Интересно, что популярность этих сервисов существенно отличается в зависимости от региона.
Для иллюстрации Vodafone разбил мессенджеры на отдельные цвета:
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- Viber – сиреневый,
- WhatsApp – зеленый,
- Telegram – голубой,
- Instagram – вишневый,
- Facebook – синий,
- YouTube – красный,
- TikTok – черный,
- Likee – розовый,
- Snapchat – желтый.
Самые популярные соцсети и мессенджеры
Как свидетельствует рейтинг, Viber активно пользуются в Одесской области. В Херсонской области зафиксировали наибольшее количество активных пользователей WhatsApp. А вот Telegram активнее всего используют в Киевской области.
Какие соцсети самые популярные в отдельных областях Украины / Vodafone
Instagram стала самой популярной соцсетью в Ровенской области. Facebook чаще всего используют в Винницкой области.
Наиболее активные пользователи сети YouTube живут в Житомирской области. Кроме того, на Житомирщине есть и ярые любители сети TikTok.
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А вот поклонники другой молодежной соцсети Likee преимущественно живут в Днепропетровской области. Волынская область стала лидером по количеству использования приложения Snapchat.
Рейтинг оператор сформировал на основе анализа среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, который живет в конкретном регионе.