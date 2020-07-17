Мобильный оператор Vodafone опубликовал интересный рейтинг использования соцсетей и мессенджеров в отдельных областях Украины. Интересно, что популярность этих сервисов существенно отличается в зависимости от региона.

Для иллюстрации Vodafone разбил мессенджеры на отдельные цвета:

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Viber – сиреневый,

WhatsApp – зеленый,

Telegram – голубой,

Instagram – вишневый,

Facebook – синий,

YouTube – красный,

TikTok – черный,

Likee – розовый,

Snapchat – желтый.

Самые популярные соцсети и мессенджеры

Как свидетельствует рейтинг, Viber активно пользуются в Одесской области. В Херсонской области зафиксировали наибольшее количество активных пользователей WhatsApp. А вот Telegram активнее всего используют в Киевской области.

Какие соцсети самые популярные в отдельных областях Украины / Vodafone

Instagram стала самой популярной соцсетью в Ровенской области. Facebook чаще всего используют в Винницкой области.

Наиболее активные пользователи сети YouTube живут в Житомирской области. Кроме того, на Житомирщине есть и ярые любители сети TikTok.

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А вот поклонники другой молодежной соцсети Likee преимущественно живут в Днепропетровской области. Волынская область стала лидером по количеству использования приложения Snapchat.

Рейтинг оператор сформировал на основе анализа среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, который живет в конкретном регионе.