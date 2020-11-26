С начала пандемии бизнес все активнее интегрирует сервисы в интернет. Это связано и с покупательским поведением украинцев, которые тоже покупают онлайн и ищут в сети разного рода услуги.

Что активнее всего заказывали украинцы в интернете 24 канала сообщили в онлайн-сервисе заказа услуг Kabanchik.ua.

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Эксперты сервиса проанализировали заказы украинцев и выяснили, какие услуги и специалистов они заказывали в сети и сколько готовы за них платить.

Кого искали в интернете

Чаще всего искали автоинструкторов. По сравнению с прошлым годом, их востребованность выросла на 45%. Это объясняется тем, что многие украинцы опасаются введения осенью жесткого карантина и ограничение работы общественного транспорта, поэтому учатся водить машину заранее.

С сентября по ноябрь на услуги репетиторов было создано 3 тысячи заказов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 90%, чем за последние два месяца лета.

Спрос на онлайн-преподавателей по школьным предметам вырос на 34%. В основном их ищут для подготовки к ЗНО, а также, чтобы помочь ученикам подтянуть знания по одной из школьных дисциплин. Несмотря на популярность, средний чек в категории просел на 33% – 660 гривен.

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Осенью у мастеров по ремонту крупной бытовой техники было 15 тысяч заказов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек вырос на 17% – 440 гривен.

В условиях неопределенности украинцы не спешат тратить деньги – между покупкой новой техники и ремонтом старой, как правило, выбирают второй вариант.

Какие услуги заказывали

Чаще всего специалистов нанимали, чтобы отремонтировать бойлеры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Всего на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники за первые два месяца осени украинцы потратили почти 7 миллионов гривен – на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше работы и у специалистов по мебели. Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 23%. Несмотря на ажиотаж, средний чек за услуги не изменился – 1220 гривен.

Спрос на строительные услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, но средний чек остался на уровне прошлого года – 4700 гривен.

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Осенью украинцы чаще всего искали специалистов в категории "домашний мастер" – 20 заказов. Однако этот показатель лишь на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой категории наиболее востребованы услуги сантехников, электриков и "мужчин на час" – мастеров по решение мелкой работы по дому: установить полку, собрать диван или повесить жалюзи. Таких специалистов нанимают, чтобы делегировать рутинные задачи по дому и сэкономить время для семьи и друзей.