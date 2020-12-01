2020 год стал непростым для бизнеса по всему миру. Немало вызовов испытал и мир технологий. Однако мы имели возможность наблюдать и за очень важными и даже историческими событиями.

Техно 24 предлагает читателям присоединиться к голосованию и выбрать событие, которое действительно можно считать историческим решением.

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Запуск Дия

Этот сервис, безусловно, существенно упростил жизнь украинцам. Его презентация состоялась в феврале. Тогда представили мобильное приложение, в котором сейчас доступны е-паспорт (заграничный и ID), водительское удостоверение, налоговый номер, статус внутренне перемещенного лица, свидетельство о рождении и другие важные документы.

В апреле презентовали еще и веб-версию Дия. Это сервис, где тоже доступно немало услуг, например, открытие ФЛП, е-малятко, реестр строительной деятельности и многое другое.

SpaceX отправила астронавтов на МКС

30 мая компания SpaceX осуществила историческое событие! Впервые в истории частная компания отправила частный космический корабль с астронавтами на Международную космическую станцию и успешно провела стыковку.

Американцы Роберт Бенкен и Дуглас Херли впервые за 9 лет отправились в космос с американской земли на корабле собственного производства. Впоследствии SpaceX отправила на МКС первую регулярную миссию с Crew-1 с 4 астронавтами на борту. Это произошло 11 ноября.

Выход новых Xbox Series X/S и PlayStation 5

Новое поколение консолей уже пришло в дома многих геймеров по всему миру. Компании Sony и Microsoft выпустили очередные версии своих приставок PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На старте продаж компании геймеры столкнулись с проблемой дефицита консолей, особенно это касается PlayStation 5. Приставки достались только тем, кто оформил предварительный заказ, однако Sony заверила, что в ближайшее время решит эту проблему

Хакерская атака на Twitter

В июле случилось событие, которое могло закончиться серьезным международным скандалом. Хакеры получили доступ к аккаунтам многих известных людей, включая звезд и политиков. От их имени начали появляться посты, в которых они предлагали отправить им деньги, а в ответ им вернут вдвое больше.

Далее стало известно, что хакеры еще получили доступ к частным сообщениям этих людей. Внутреннее расследование Twitter показало, что доступ к конфиденциальной информации хакеры получили изнутри компании

Презентация чипа Neuralink

В августе стартап Neuralink Илона Маска презентовал второе поколение чипа для связи мозга с компьютером. Работу чипа протестировали на свиньях.

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Главная задача Neuralink – это объединение мозга с компьютером. В первую очередь это может улучшить жизнь парализованных людей. Однако в дальнейшем устройство сможет помочь решить множество неврологических проблем от потери памяти до инсультов, а также контролировать здоровье пользователей и предупреждать о приближении сердечного приступа.