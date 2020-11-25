Глава Tesla собирается привлечь самых талантливых специалистов, поручив им самим разработать электромобиль для Европы. Скорее всего, это будет что-то компактное.

По словам Маска Gigafactory под Берлином радикально изменит автопромышленность. Сначала стало известно, что там будет создан инженерный и дизайнерский центр. Теперь Маск рассказал кое-что о будущей модели и пояснил, что ее дополнительная функция – привлечь новых талантливых сотрудников из Европы, пишет Electrek.

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Я думаю, там много талантов, талантливых дизайнеров и инженеров из Европы. И многие из лучших хотят работать там, где они смогут делать что-то оригинальное. Они не хотят просто создавать европейские версии чего-то, что было разработано в Калифорнии. Так что, я думаю, для привлечения самых талантливых важно дать им разрабатывать оригинальный дизайн,

– заявил Маск.

Tesla действительно прикладывает массу усилий для того, чтобы понравиться инженерам. В Штатах эта компания стала № 1 по привлекательности для будущей работы среди студентов инженерных вузов, если верить масштабному опросу, проведенному аналитиками Universum Global. На втором месте – SpaceX, затем идут Lockheed Martin, Google и Boeing.

Новая Tesla

Что касается нового электрокара в модельном ряде компании, то это будет компактный автомобиль. Об этом Маск рассказал в свежем интервью, – "возможно, хэтчбек или что-то похожее. Что-то, отвечающее желаниям и привычкам жителей этого региона".



Концепт Tesla

По мнению Маска, в отличие от американцев, европейцы отдают предпочтение более компактным автомобилям. Поэтому будущая Tesla действительно может оказаться комфортным хэтчбеком, ориентированным на европейский рынок.