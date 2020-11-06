С появлением домашних любимцев в доме, количество бытовых отходов и пыли увеличивается. Среди прочего к обычной пыли добавляется шерсть, которую убирать действительно непросто. К сожалению, научить собаку или кошку убирать за собой не получается, поэтому это придется делать нам самим. Рассказываем о необходимых профилактических мерах, которые избавят вас от многочасовой уборки за любимым другом

Опытные владельцы домашних животных хорошо знакомы с ситуацией, когда их любимцы приносят не только радость, но и некоторые неудобства. Жизнь кошек и собак сопровождает сезонная линька. И неважно, какой породы животное, сброшенная шерсть разносится буквально повсюду.

Нередко у животных, проживающих в максимально комфортных домашних условиях, понятие сезонности становится совсем размытым, и они обновляют мех практически круглый год.

Вот несколько советов, как облегчить процесс уборки за домашними любимцами.

Замените ковры в доме на универсальные

Существуют специальные модели ковров, которые можно одинаково использовать как на улице, так и в помещении. Положите такой коврик перед входом в каждую из комнат, под кровать, обеденный стол и в других местах, где любит лежать ваша собака или кошка. Специальный текстиль убережет пол от влаги и грязи. При этом он не требует сложного ухода – достаточно протереть поверхность влажной тряпкой.

Еще один хороший вариант – ковровая плитка. В случае появления пятна, которое невозможно очистить, вам не нужно будет менять весь ковер целиком – достаточно избавиться от одного-двух испорченных квадратов.

​​Обработайте миски для корма кулинарным спреем

Этот довольно простой и на первый взгляд странный совет сохранит ваше время и усилия. Тонкий слой спрей-масла создаст защитную пленку на стенках миски – так ее будет намного легче вымыть. Ну и без пластиковых или силиконовых ковриков для защиты пола в том месте, где ваше животное обедает, тоже не обойтись.

Приобретите латексные перчатки

Владельцы собак знают, как непросто очистить мягкую мебель от шерсти животных. Но есть простое решение – и оно действительно работает! Наденьте пару латексных перчаток и проведите руками по поверхности дивана, мягкого стула или сиденья в машине – шерсть мгновенно прилипнет к перчаткам. Промойте их под краном и снова приступайте к уборке.

Защитите мебель

Постелите поверх покрывала недорогой плед и украсьте кресла подушками. Такие предметы декора вызывают особый интерес у наших четвероногих друзей и защищают мебель и дорогое покрытие от шерсти и пятен.

Выбирайте декор, выполненный из 100% хлопка или смеси хлопка и акрила. Эти ткани экологические, износостойкие и пригодны для машинной стирки.

Средство для экстренной уборки

Заранее приготовьте средство для экстренной уборки и всегда держите его под рукой. Лучше с пятнами органического происхождения справится раствор, состоящий из ½ части воды, ½ части белого уксуса и одной капли средства для мытья посуды. Его можно использовать для очистки практически любых поверхностей – от пола до замшевого дивана.

Хороший пылесос

Можно, конечно, тратить много сил и времени на постоянное уборки за животными, а можно поступить более рационально и грамотно – приобрести специальный пылесос с возможностью эффективного сбора шерсти.

Такой гаджет – просто маст-хэв в доме где живут домашние любимцы. К счастью, существуют даже специальные модели, которые ориентированы на владельцев домашних животных. Такой пылесос станет надежным помощником и значительно облегчит процесс уборки за животными.

Например, пылесосы серии Bosch ProAnimal специально разработаны, чтобы облегчить уборку шерсти домашних животных не только на всех типах покрытия пола, но и на обивке мягкой мебели.

Контейнерный пылесос ProAnimal идеальное устройство для любителей домашних животных, которым вообще не нравится задумываться о замене мешка-пылесборника. Его уникальная турбощетка AirTurbo Plus * существенно облегчает уборку шерсти.

*ЭйрТурбо-плас

Насадка автоматически адаптируется к различным типам поверхности пола благодаря автоматическому регулированию мощности. Это обеспечивает оптимальную работу на всех поверхностях, включая ковры. А замечательная функция самоочистки SelfClean* дает возможность удобно и быстро удалить шерсть домашних животных с щетки одним нажатием кнопки.

Благодаря гигиеническому HEPA-фильтру, который даже можно мыть, и специальному пылесборнику с угольным слоем пылесос с мешком не только отлично фильтрует воздух, но и устраняет неприятные запахи, а это крайне важно. Кроме того, пылесос оснащен удобными переключателями на ручке, и вам не придется даже наклоняться, чтобы его включить, выключить или отрегулировать мощность при необходимости.

Пылесос для владельцев животных – вовсе не для того, чтобы напугать несчастного питомца в надежде, что он перестанет линять. Он для того, чтобы максимально эффективно бороться с последствиями линьки, и пылесосы серии ProAnimal от Bosсh идеальные средства, которые помогут справиться с шерстью и последствиями собачьих и кошачьих шалостей.

*СэлфКлин