Во время презентации новой линейки смартфонов iPhone 12 Apple назвала официальные цены на новинки в США. Однако в разных странах официальная стоимость iPhone может сильно отличаться.

Так, дороже всего iPhone 12 будет стоить в Индии. Об этом говорит исследовательская компания Statista, передает Mydrivers.

Цены в разных странах были переведены в доллары США по курсу на 14 октября 2020 года. Учитывали официальные цены на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые оснащены 128 ГБ независимой флеш-памяти.

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Как свидетельствует данные экспертов Statista, iPhone 12 и iPhone 12 Pro в Индии будут продаваться за 1158 и 1636 долларов соответственно.



Цена iPhone 12 и iPhone 12 Pro в разных странах / инфографика Statista

А вот дешевле всего новинки обойдутся пользователям из США – цена iPhone 12 и iPhone 12 Pro составит 943 и 1071 доллар соответственно.

На втором месте по дороговизне новинок – Франция. Там iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут стоить 1126 и 1361 доллар.

А на третьей позиции – Германия. там iPhone 12 можно купить за 1085 долларов, а Pro-версию за 1314 долларов.

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Украина в рейтинг не попала, ведь у нас нет официальных Apple Store. Однако, украинские ритейлеры уже назвали предварительную стоимость новинок.