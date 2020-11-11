Google Pixel 4a попал на оценку в лабораторию DxOMark. Новинка от Google получила неплохие оценки экспертов.

С презентации доступного смартфона в серии Google Pixel прошло уже несколько месяцев. Наконец гаджет попал в руки специалистов лаборатории DxOMark. Они оценили возможности единого датчика основной камеры и поделились своими впечатлениями, пишет slashgear.

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Что известно

В 2020 году даже самые бюджетные модели имеют несколько камер. Google же решила оснастить Pixel 4a всего одним датчиком камеры с разрешением 12,2 Мп, светосилой f/1.7 и функцией оптической стабилизации. Особенностью модуля стала поддержка фирменных программных алгоритмов обработки изображения.

По заключению экспертов лаборатории, смартфон хорошо справляется с экспозицией и цифровым шумом, а также быстро фокусируется практически при любых условиях освещенности. Положительной стороной камеры также стал корректный расчет баланса белого при ночной съемке.

Подборка фото, сделанных на Pixel 4a

Однако есть и минусы. Да, камере досталась не лучшая детализация снимков, при съемке портретов чувствуется недостаток глубины резкости, периодически наблюдаются ошибки при прорисовке эффекта размытия.

Google Pixel 4a набрал 111 баллов, войдя в топ-30 глобального рейтинга DxOMark. При этом он обошел таких соперников, как iPhone 11 HUAWEI P20 Pro и Samsung Galaxy Z Flip.