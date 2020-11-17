Специалисты DxOMark оценили камеры нового iPhone 12 Pro Max. В результате смартфон получил оценку 130 баллов. Кто обогнал новый флагман Apple и каковы результаты тестов – читайте в материале.

После старта продаж флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max специалисты лаборатории DxOMark протестировали основную камеру устройства, говорится в отчете компании.

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Что известно

Эксперты изучили возможности трех 12-мегапиксельных датчиков, и поведение алгоритмов в различных условиях съемки.

На тыльной стороне iPhone 12 Pro Max расположены три датчика:

основной 12-мегапиксельной со светосилой f/1.6 и фокусным расстоянием 26 мм,

12-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольными линзами светосилой f/2.4 и фокусным расстоянием 13 мм,

12-мегапиксельный объектив с апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 65 мм.

Для более точной автофокусировки Apple оснастила модуль основной камеры аппаратным лидаром.

Во время тестов сделали более 3000 фотографий и более 2,5 часа видео. Среди преимуществ отмечают: быстрый и точный автофокус, точное определение экспозиции, хороший баланс белого в любых условиях съемки, высокая детализация при хорошей освещенности, реалистичный цвет кожи на портретных фотографиях. Также в DxOMark высоко оценили снижение цифрового шума и хорошую стабилизацию при видеосъемке.

Несмотря на ряд преимуществ, iPhone 12 Pro Max не лишен недостатков. У флагмана Apple все еще ощутимы ограничения в динамическом диапазоне. В условиях недостаточной освещенности заметны цифровые шумы, а при съемке в HDR-режиме фотографии выдают нереалистическую цветовую палитру. Периодически в ходе тестирования эксперты DxOMark сталкивались с артефактами и некорректной оценке цветовой гаммы.

Ошибки наблюдались и в алгоритмах определения экспозиции и баланса белого при видеосъемке.



Итоги теста камер iPhone 12 Pro Max / Скриншот с сайта DxOMark

iPhone 12 Pro Max получил 130 баллов, заняв четвертое место в глобальном рейтинге DxOMark. Флагман Apple обогнали модели HUAWEI Mate40 Pro, Xiaomi Mi10 Ultra и HUAWEI P40. Они заняли с первого по третье место соответственно.