Эксперты DxOMark оценили возможности камеры iPhone 12 Pro Max: какие оценки
Специалисты DxOMark оценили камеры нового iPhone 12 Pro Max. В результате смартфон получил оценку 130 баллов. Кто обогнал новый флагман Apple и каковы результаты тестов – читайте в материале.
После старта продаж флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max специалисты лаборатории DxOMark протестировали основную камеру устройства, говорится в отчете компании.
Интересно Автономность iPhone 12 сравнили с Google Pixel 5
Что известно
Эксперты изучили возможности трех 12-мегапиксельных датчиков, и поведение алгоритмов в различных условиях съемки.
На тыльной стороне iPhone 12 Pro Max расположены три датчика:
- основной 12-мегапиксельной со светосилой f/1.6 и фокусным расстоянием 26 мм,
- 12-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольными линзами светосилой f/2.4 и фокусным расстоянием 13 мм,
- 12-мегапиксельный объектив с апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 65 мм.
Для более точной автофокусировки Apple оснастила модуль основной камеры аппаратным лидаром.
Во время тестов сделали более 3000 фотографий и более 2,5 часа видео. Среди преимуществ отмечают: быстрый и точный автофокус, точное определение экспозиции, хороший баланс белого в любых условиях съемки, высокая детализация при хорошей освещенности, реалистичный цвет кожи на портретных фотографиях. Также в DxOMark высоко оценили снижение цифрового шума и хорошую стабилизацию при видеосъемке.
Несмотря на ряд преимуществ, iPhone 12 Pro Max не лишен недостатков. У флагмана Apple все еще ощутимы ограничения в динамическом диапазоне. В условиях недостаточной освещенности заметны цифровые шумы, а при съемке в HDR-режиме фотографии выдают нереалистическую цветовую палитру. Периодически в ходе тестирования эксперты DxOMark сталкивались с артефактами и некорректной оценке цветовой гаммы.
Ошибки наблюдались и в алгоритмах определения экспозиции и баланса белого при видеосъемке.
Итоги теста камер iPhone 12 Pro Max / Скриншот с сайта DxOMark
iPhone 12 Pro Max получил 130 баллов, заняв четвертое место в глобальном рейтинге DxOMark. Флагман Apple обогнали модели HUAWEI Mate40 Pro, Xiaomi Mi10 Ultra и HUAWEI P40. Они заняли с первого по третье место соответственно.
Поделиться новостью