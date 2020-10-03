Несколькими модулями камер на смартфонах уже никого не удивишь. Похоже, вскоре революция доберется и до камер ноутбуков. По крайней мере, об этом говорят источники.

Как передает Digitimes, уже в 2021 году крупные производители ноутбуков перейдут в новых моделях на использование двойных или сдвоенных камер.

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Причина

Как и во многих других отраслях, тенденции диктует коронавирус. Так, многие офисные работники перешли на удаленную работу. Очевидно, что в ближайшее время тенденция не изменится.

Итак, пользователи будут нуждаться в качественной камере на своих ноутбуках. Это важно для проведения онлайн-совещаний, видеоконференций и даже презентаций своей продукции.

Напомним, Facebook продолжил удаленную работу для сотрудников минимум до июля 2021 года. При этом глава корпорации Марк Цукерберг прогнозирует, что в ближайшие 5-10 лет примерно половина всего штата компании будет работать дистанционно.