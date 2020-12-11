Mastercard заявила, что компания против использования своих карт для платежей в Pornhub после того, как на сайте обнаружили незаконный контент. Visa присоединилась к санкциям и также приостановила оплату до конца расследования.

4 декабря обозреватель New York Times Николас Кристоф опубликовал статью под названием The Children of Pornhub, в котором обвинил вебсайт в распространении видео жестокого обращения с детьми и насилия. После этого MasterCard и Visa начали собственное расследование, которое и привело к приостановке платежей с помощью их карточек, пишет The New York Times. В свою очередь Pornhub заявил, что не размещает материалы, изображающие сексуальное насилие над детьми.

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Что известно

Согласно сообщениям, проведенные расследования доказали наличие подобного контента.

Наше расследование подтвердило факт нарушения стандартов, запрещающих незаконный контент на сайтах. Мы проинструктировали финансовые учреждения, которые подключают сайт в нашей сети, с целью прекратить прием платежей,

– говорится в заявлении Mastercard.

В то же сам компания параллельно расследует потенциальное наличие такого контента и на других сайтах.

10 декабря Visa сделала аналогичное заявление, написав об этом в соцсетях.

Мы поручаем финансовым учреждениям, которые обслуживают MindGeek, приостановить обработку платежей через сеть Visa,

– пишут в официальном твиттере компании.

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network. — VisaNews (@VisaNews) December 10, 2020

В PornHub отрицают факт размещения контента с насилием над несовершеннолетними и напоминают о своей "безусловную приверженности борьбе с материалами сексуального насилия над детьми". В компании объявили о введении новых правил, направленных на борьбу с размещением незаконного контента. Например, платформа больше не позволит загружать видео анонимным пользователям.