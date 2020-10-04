Картину "Портрет Эдмона Белами", которую нарисовала французская нейросеть, продали на аукционе Christie's. При этом начальная цена лота составляла всего 7 – 10 тысяч долларов.

Разработчиком нейросети является стартап Obvious, сообщает онлайн-издание Мedium.

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В итоге торгов сумма, за которую продали картину, в 45 раз превысила ожидаемую организаторами. За нее отдали почти полмиллиона долларов, а именно 432 500 долларов.

Мы обнаружили, что портреты лучше всего иллюстрируют нашу точку зрения, которая заключается в том, что алгоритмы машинного обучения способны подражать человеческую творчество,

– говорят организаторы.

О чем картина

Нейросеть изобразила на картине мужчину в темном сюртуке с белым воротником – возможно, служителя церкви. Черты его лица несколько размыты, поэтому работа выглядит незавершенной и неудачной. Она смещена влево и имеет много пустого пространства с обеих сторон.

Вместо подписи автора искусственный интеллект использовал математическую формулу. Отмечается, что изображение сгенерировано на основе 15 тысяч портретов, написанных между XIV и XX веками.