Пользователи назвали главный недостаток керамического стекла iPhone 12
С момента поступления iPhone 12 в продажу не прошло и недели, а у первых владельцев новинки уже появились претензии к устройству. Вслед за качеством покраски корпуса пользователи пожаловались на его защитное стекло. Несмотря на высокую прочность, подтвержденную дроп-тестом, оно вызвало нарекания со стороны владельцев уже в первые дни использования гаджетов.
Одним из первых о проблемах с экраном нового флагмана Apple сообщил инсайдер Макс Вайнбах. В своем твиттере он опубликовал фотографии устройства, которое пролежало несколько дней на демонстрационном стенде в салоне мобильного оператора. На снимках отчетливо видны глубокие царапины на поверхности дисплейного модуля.
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Позже "уязвимость" защитного покрытия iPhone 12 подтвердил и популярный Youtube-блогер Маркес Браунли – по его словам, уже через несколько дней использования на дисплее нового смартфона появляются заметные повреждения. Он также отметил, что устойчивость стекла к царапинам обычно обратно пропорциональна его механической прочности.
Стекло iPhone 12 оказалось не таким устойчивым к царапинам, как обещали в Apple
- Характерно, что Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.