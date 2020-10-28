С момента поступления iPhone 12 в продажу не прошло и недели, а у первых владельцев новинки уже появились претензии к устройству. Вслед за качеством покраски корпуса пользователи пожаловались на его защитное стекло. Несмотря на высокую прочность, подтвержденную дроп-тестом, оно вызвало нарекания со стороны владельцев уже в первые дни использования гаджетов.

Одним из первых о проблемах с экраном нового флагмана Apple сообщил инсайдер Макс Вайнбах. В своем твиттере он опубликовал фотографии устройства, которое пролежало несколько дней на демонстрационном стенде в салоне мобильного оператора. На снимках отчетливо видны глубокие царапины на поверхности дисплейного модуля.

Интересно Первые владельцы iPhone 12 жалуются на порезы от смартфона

So my iPhone 12 Pro doesn't have any scratches on it yet, but these demo units at T-Mobile... pic.twitter.com/FyUhwDeT7p — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 26, 2020

Позже "уязвимость" защитного покрытия iPhone 12 подтвердил и популярный Youtube-блогер Маркес Браунли – по его словам, уже через несколько дней использования на дисплее нового смартфона появляются заметные повреждения. Он также отметил, что устойчивость стекла к царапинам обычно обратно пропорциональна его механической прочности.



Стекло iPhone 12 оказалось не таким устойчивым к царапинам, как обещали в Apple