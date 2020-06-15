Сеть фастфудов KFC поерничала над презентацией новой консоли PlayStation 5. Американская компания запустила видео, где представляла собственную консоль в виде фирменного ведерка для жареной курицы.

Как можно увидеть в ролике, свою "разработку" компания назвала KFConsole. Она вроде поддерживает 120 кадров в секунду и разрешение 4K.

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Это настоящая консоль

Конечно, это лишь шутка. Об этом свидетельствует и упоминание гриля для курицы, который, вроде бы, тоже встроили в эту приставку. Компания называет и дату релиза – 11 января 2020 года.

Консоль KFConsole: видео

С другой стороны, ранее KFC действительно выпустила игровой контроллер. Это было в 2017 году. Тогда в продажу поступил Box gamer's Box 2.0, который содержал в себе геймпад.

Однако, в этот раз это больше напоминает просто троллинг PlayStation 5.

Что известно о PlayStation 5

11 июня компания Sony наконец показала как будет выглядеть новая фирменная консоль PlayStation 5. В общем показали две версии консоли: PlayStation 5 (с приводом) и PlayStation 5 Digital Edition (без привода).

PS5 получила быстрый SSD-диск с моментальной загрузкой игр и обновлений. Она работает на базе 8-ядерного процессора от AMD на архитектуре Zen2. Графический процессор здесь – AMD RDNA 2 с производительностью 10,28 терафлопс.