Сеть ресторанов быстрого питания KFC сообщила о намерении выпустить собственную игровую консоль KFConsole. Приставка представляет собой мини-ПК Intel NUC, выполненный в виде фирменного ведерка KFC. Внутри консоли расположена мини-печь для подогрева курицы.

KFC анонсировала KFConsole в июне в своем аккаунте KFC Gaming в Twitter. Консоль разработана совместно с тайваньской компанией Cooler Master.

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Стив Джеймс, менеджер по связям с общественностью в Cooler Master, сказал, что команда Cooler Master работала вместе с KFC над устройством с момента первого твита.

Было очень весело читать статьи и комментарии, посвященные консоли KFC, в которых утверждалось, будто это попытка троллинга Xbox и PlayStation. Между тем, мы действительно работали над ней,

– рассказал Джеймс.

Работа над приставкой

В KFC рассказали, что создание консоли заняло несколько этапов, включая изготовление корпуса на заказ, проектирование системы охлаждения и камеры для подогрева курицы.

Создатели необычной консоли отметили, что самым сложным было составить всю внутреннюю схему устройства так, чтобы оно было как можно более компактным и при этом обеспечивало достаточный уровень охлаждения для оборудования.

Цилиндрическая конструкция ведра и отсек для курицы – это две отдельные функции, с каждой из которых сложно работать. С учетом того, что они должны были превратиться в высокопроизводительный ПК, мне пришлось потратить много дней на разработку 3D-модели,

– рассказал моддер и член команды Cooler Master Тим Мальмборг.

Фото KFConsole:

Технические особенности KFConsole

Основой для KFConsole служит платформа Intel NUC 9 Extreme Compute Element на базе Intel Core i9-9980HK. В устройстве 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный NVMe-накопитель Seagate объемом 1 Тбайт, а также графический ускоритель ASUS GeForce RTX.

Печь KFConsole – не "для галочки". Она действительно подогревает курицу и, кроме этого, является частью системы охлаждения ПК. Тепло от компонентов компьютера передается в отсек для еды. В KFC поясняют, что система охлаждения консоли была построена для "отвода системного тепла через внешнюю часть отсека, что обеспечивает поддержание постоянной внутренней температуры оборудования при одновременном подогреве пищи".

Трейлер с анонсом консоли KFConsole, видео:

В KFC заявляют, что компания создала "конкурентоспособную систему с имеющимися спецификациями". Более подробная информация о консоли, включая сведения о цене и возможности приобретения, появится уже в следующем месяце.